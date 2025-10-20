Pamela López impacta al mostrar en TV cómo borra el tatuaje de Christian Cueva, mientras la polémica por la pensión de sus hijos sigue viva.

Pamela López continúa firme en su determinación de cerrar por completo su historia con Christian Cueva. Tras denunciar públicamente la venta del departamento que compartieron como pareja, la empresaria trujillana ha decidido eliminar cualquier rastro del futbolista en su vida. Incluso ha llevado su decisión al extremo borrándose un tatuaje que simbolizaba su antigua familia. Con este gesto, Pamela deja claro que está lista para avanzar y poner fin a ese capítulo de su vida.

Pamela López se borra el tatuaje familiar que tenía con Cueva

Pamela López vuelve a captar la atención del mundo del espectáculo. Tras criticar duramente a Christian Cueva por la venta del departamento que compartieron cuando eran pareja, la trujillana sorprendió al anunciar que decidió cortar completamente cualquier lazo con el futbolista, incluyendo uno muy especial: un tatuaje familiar que incluía al ‘Aladino’.

Durante su intervención en el programa El Reventonazo de la Chola, Pamela reveló que se encuentra en pleno proceso de eliminar el tatuaje. Destacó que el procedimiento es doloroso y complicado. "No es un nuevo tattoo, es el que me estoy sacando. Por favor, no se tatúen, duele mucho retirárselo", comentó entre risas, dejando claro que no quiere recuerdos de su exesposo.

La empresaria añadió que el tatuaje representaba a alguien que fue importante en su vida, pero que con el tiempo eso ha cambiado. Esta decisión se da en medio del nuevo conflicto entre ambos, luego de que Pamela acusara a Christian Cueva de vender el departamento que habían adquirido juntos y que, según ella, estaba destinado a su hija.

"No decía su nombre, básicamente estaban los que antes consideraba mi familia, pero ya un integrante no forma parte de ella", afirmó, dejando en evidencia que Cueva ya no tiene lugar en su historia personal.

Pamela López cierra capítulo con Cueva

En sus recientes declaraciones, Pamela López dejó en claro su disgusto por las acciones del futbolista. Comentó que, hace aproximadamente un año, se intentó vender la propiedad familiar, aunque las negociaciones finalmente no se concretaron.

"El año pasado lo quisieron comprar por 160 mil dólares, pero él pedía 180 mil. Él adquirió todas las propiedades a su nombre, porque no fui ninguna interesada", señaló indignada en "Magaly TV La Firme".

Manifestó que le preocupa que él pueda dejar a sus hijos sin nada. Pamela compartió su temor por el bienestar de los menores y solicitó justicia para proteger sus derechos.

"Yo tengo miedo que pueda reaccionar de la misma forma, mañana más tarde venda mis cosas. Lo creo capaz de todo. Si ha sido capaz de negarle alimento a mis hijos por casi un año, considero que pueda dejarnos en el aire", añadió.