Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: "Nueva meta"
Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio, el empresario Pedro Araujo. Tras dos años de relación, la pareja celebró emocionada la culminación de este gran sueño, reflejo de su unión y esfuerzo.
La conductora no dudó en compartir los detalles de su nuevo hogar, un espacio moderno y rodeado de naturaleza que simboliza una nueva etapa en su vida sentimental y personal.
Jazmín Pinedo muestra su primera casa con Pedro Araujo en Uruguay
Jazmín Pinedo dejó sin palabras a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, cómo luce la espectacular vivienda que construyó junto a su pareja, Pedro Araujo, en Uruguay. Con este proyecto, la reconocida conductora de televisión materializó uno de sus más grandes anhelos, demostrando que con constancia y determinación los sueños personales pueden hacerse realidad.
“Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque, un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?”, expresó la conductora en sus publicaciones.
Pese a que varios fans pensaron que la presentadora planeaba mudarse, Pinedo aclaró que la vivienda fue creada como una inversión inmobiliaria y que será puesta a la venta. Durante todo el proceso, la también modelo registró cada avance, desde la construcción inicial hasta los últimos toques de decoración, mostrando la dedicación y el entusiasmo que compartió con su pareja en esta nueva etapa.
La noticia desató una ola de felicitaciones en redes sociales, donde amigos y seguidores aplaudieron el nuevo logro alcanzado por la pareja en 2025. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Maldonado, la propiedad refleja la visión compartida de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo por emprender proyectos conjuntos y explorar el rubro inmobiliario.
La elección del drywall como material principal marcó un contraste con las construcciones típicas del Perú, generando curiosidad entre los fanáticos. Las imágenes difundidas revelan una casa moderna, luminosa y funcional, diseñada para atraer a quienes buscan un estilo de vida junto al mar y rodeado de naturaleza. Así, la conductora suma un nuevo hito a su trayectoria personal y empresarial, demostrando su capacidad para alcanzar metas más allá de la televisión.