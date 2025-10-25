Jazmín Pinedo , la conductora peruana mostró con orgullo la espectacular casa que construyó entre el mar y el bosque en Punta del Este, dejando sin palabras a sus fans.

Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio, el empresario Pedro Araujo. Tras dos años de relación, la pareja celebró emocionada la culminación de este gran sueño, reflejo de su unión y esfuerzo.

La conductora no dudó en compartir los detalles de su nuevo hogar, un espacio moderno y rodeado de naturaleza que simboliza una nueva etapa en su vida sentimental y personal.

Jazmín Pinedo muestra su primera casa con Pedro Araujo en Uruguay

Jazmín Pinedo dejó sin palabras a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, cómo luce la espectacular vivienda que construyó junto a su pareja, Pedro Araujo, en Uruguay. Con este proyecto, la reconocida conductora de televisión materializó uno de sus más grandes anhelos, demostrando que con constancia y determinación los sueños personales pueden hacerse realidad.

“Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque, un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?”, expresó la conductora en sus publicaciones.

Pese a que varios fans pensaron que la presentadora planeaba mudarse, Pinedo aclaró que la vivienda fue creada como una inversión inmobiliaria y que será puesta a la venta. Durante todo el proceso, la también modelo registró cada avance, desde la construcción inicial hasta los últimos toques de decoración, mostrando la dedicación y el entusiasmo que compartió con su pareja en esta nueva etapa.

La noticia desató una ola de felicitaciones en redes sociales, donde amigos y seguidores aplaudieron el nuevo logro alcanzado por la pareja en 2025. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Maldonado, la propiedad refleja la visión compartida de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo por emprender proyectos conjuntos y explorar el rubro inmobiliario.