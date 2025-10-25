Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: “Nueva meta”

Jazmín Pinedo, la conductora peruana mostró con orgullo la espectacular casa que construyó entre el mar y el bosque en Punta del Este, dejando sin palabras a sus fans.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: “Nueva meta”
    Jazmín Pinedo | Composición Wapa | Instagram
    Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: “Nueva meta”

    Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio, el empresario Pedro Araujo. Tras dos años de relación, la pareja celebró emocionada la culminación de este gran sueño, reflejo de su unión y esfuerzo.

    La conductora no dudó en compartir los detalles de su nuevo hogar, un espacio moderno y rodeado de naturaleza que simboliza una nueva etapa en su vida sentimental y personal.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre, Verónica Alcalá, en video: “Golpes, gritos e insultos…”

    Jazmín Pinedo muestra su primera casa con Pedro Araujo en Uruguay

    Jazmín Pinedo dejó sin palabras a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, cómo luce la espectacular vivienda que construyó junto a su pareja, Pedro Araujo, en Uruguay. Con este proyecto, la reconocida conductora de televisión materializó uno de sus más grandes anhelos, demostrando que con constancia y determinación los sueños personales pueden hacerse realidad.

    Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque, un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?”, expresó la conductora en sus publicaciones.

    Pese a que varios fans pensaron que la presentadora planeaba mudarse, Pinedo aclaró que la vivienda fue creada como una inversión inmobiliaria y que será puesta a la venta. Durante todo el proceso, la también modelo registró cada avance, desde la construcción inicial hasta los últimos toques de decoración, mostrando la dedicación y el entusiasmo que compartió con su pareja en esta nueva etapa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Jefferson Farfán presenta a su hijo mayor a Xiomy Kanashiro: se filtra el video y estalla la polémica

    La noticia desató una ola de felicitaciones en redes sociales, donde amigos y seguidores aplaudieron el nuevo logro alcanzado por la pareja en 2025. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Maldonado, la propiedad refleja la visión compartida de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo por emprender proyectos conjuntos y explorar el rubro inmobiliario.

    La elección del drywall como material principal marcó un contraste con las construcciones típicas del Perú, generando curiosidad entre los fanáticos. Las imágenes difundidas revelan una casa moderna, luminosa y funcional, diseñada para atraer a quienes buscan un estilo de vida junto al mar y rodeado de naturaleza. Así, la conductora suma un nuevo hito a su trayectoria personal y empresarial, demostrando su capacidad para alcanzar metas más allá de la televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo: “Nueva meta”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug y sus hijas lanzan fuerte denuncia tras viaje de Xiomy Kanashiro con hijo mayor de Jefferson Farfán

    Melissa Klug comparte insólito aviso acerca de su hija con Jesús Barco tras revelar separación

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Daniela Darcourt se menciona por primera vez tras ruptura con el bailarín Waldir Felipa: “Paso por...”

    Melissa Klug se sincera con emotiva verdad sobre su enfermedad en medio del fin de su relación con Jesús Barco

    Lo más vistos en Farándula

    Mamá de Jesús Barco califica de EXAGERADA a la prensa por AMPAY con otras mujeres y EXPONE al culpable de la separación con Melissa Klug: "Es un tema de..."

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Ric La Torre emociona a sus fans al mostrar su primer depa

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;