Jazmín Pinedo feliz por la primera comunión de su hija con Gino Assereto, mientras Pedro Araujo asume rol especial junto a ella

Pedro Araujo sorprende como padrino en la primera comunión de la hija de Jazmín Pinedo . La conductora aclara que aún no hay compromiso con su novio.

La hija de Jazmín Pinedo tomó uno de los sacramentos. | Composición Wapa.

Jazmín Pinedo vivió un emotivo momento al celebrar la primera comunión de su única hija, fruto de su relación con el chico reality Gino Assereto. La conductora decidió que la ceremonia fuera íntima y familiar, y sorprendió al darle un rol especial a su novio Pedro Araujo.

El evento, realizado el sábado 4 de octubre, reunió a familiares cercanos y mantuvo un ambiente cálido y privado. Lo que más llamó la atención fue que Pedro Araujo asumió oficialmente el papel de padrino durante la ceremonia, acompañando a la menor y participando activamente en la celebración religiosa.

"Los padrinos mágicos", comentó la tía de la niña junto a un emoji de corazón rojo, compartiendo algunas de las imágenes inéditas de este momento familiar.

Por su parte, la hermana de Jazmín, Xiomara Pinedo, fue designada madrina de la menor y compartió varias fotografías del evento, mostrando la felicidad de la familia.

Gino Assereto presente solo en la fiesta privada

Aunque la ceremonia fue íntima, el padre de la menor, Gino Assereto, sí estuvo presente durante la celebración posterior, organizada en un espacio privado. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre la participación en la misa ni sobre el rol de Pedro Araujo como padrino.

Jazmín Pinedo aclara su relación con Pedro Araujo

A pesar de los tres años de relación y los rumores que circulan sobre su compromiso, Jazmín Pinedo aclaró que aún no hay planes de matrimonio.

"¿Cómo que felicitaciones? Yo tengo anillo, pero no es de pedida de mano, más bien felicitaciones a mi nanny, estamos súper felices porque se nos casa ahorita. Ya tenemos fecha, de verdad qué lindo, nos hemos emocionado un montón, felicitaciones para ella", explicó la conductora.