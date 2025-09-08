Gino Assereto "SE REFIRIÓ" al anuncio de Jazmín Pinedo sobre el nuevo integrante de su familia: “Esto y todo…”

Gino Assereto reaparece en medio del sorpresivo anuncio de Jazmín Pinedo de un nuevo bebé en la familia: ¿cómo reaccionó su expareja?

¡Una sorpresiva noticia! Jazmín Pinedo compartió la feliz noticia que su familia crecerá por la llegada de un nuevo bebé. No obstante, lo que llamó la atención fue que reapareció su expareja y padre de su hija, Gino Assereto, quien se mantuvo en silencio.

Gino Assereto reaparece en medio de la noticia de Jazmín Pinedo sobre un nuevo bebé

Mientras Jazmín Pinedo comparte su felicidad por la noticia de la llegada de un nuevo bebé a su familia, ya que su hermana está en la dulce espera, reapareció el padre de su hija, quien formó parte de su familia por muchos años. Sin embargo, su mensaje no fue de felicitaciones.

Mientras Gino Assereto se encontraba en plena presentación de su show musical “Caballeros: El show”, varios de sus amigos más cercanos no dudaron en registrar el momento y difundirlo en redes, etiquetándolo en las publicaciones. El cantante respondió con mensajes cortos, aunque cargados de afecto: “Gracias, hermano mío, valoro mucho esto y todo el cariño que me brindas”, fue una de sus frases más destacadas.

Lo que sí llamó la atención es que decidió no enviarle ningún mensaje público a su ex cuñada, y hasta el momento no se sabe si lo hizo en privado, ya que ni siquiera la sigue en plataformas digitales. En contraste, su hermano Jota Benz sí mostró un gesto público de cercanía al darle “me gusta” a la publicación realizada por la hermana de la popular “chinita”.

Así anunció Jazmín Pinedo sobre la llegada de un bebé

Mediante sus historias de Instagram, ella compartió el video de su hermana mientras se realizaba una ecografía y confirmaba su embarazo. Aunque muchos pensaron que era ella la de la dulce espera, aclaró que se trataba de su hermana.