Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

Jazmín Pinedo, la popular ‘chinita’ dejó en shock con tan bonita noticia. Luego de varias semanas; la pudo compartir con sus seguidores y fans.

    Jazmín Pinedo | Composición Wapa | Instagram
    Jazmín Pinedo sorprendió a todos sus fans al compartir una emotiva noticia en su cuenta de Instagram. La conductora de ‘América Espectáculos’ anunció con mucha alegría la llegada de un bebé a su familia. La revelación generó revuelo entre sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un embarazo suyo, debido a su sólida relación con el uruguayo Pedro Araujo. Sin embargo, la popular “chinita” aclaró que se trata de un nuevo integrante muy esperado.

    Magaly Medina critica a Pamela López por pedir pensión de S/64 mil a Cristian Cueva: "Ni que ganara como Messi"

    La popular ‘chinita’ reveló que su hermana está embarazada y confesó que tuvo que guardar silencio durante varias semanas, esperando a que pasara la etapa de riesgo.

    Ahora que todo marcha ‘viento en popa’, Jazmín decidió contar a sus seguidores lo emocionada que se siente, ya que pronto llegará un nuevo miembro a la familia, pues su hermana dará a luz a su segundo hijo.

    "Por fin puedo contarles, la familia crece. Me explota el corazón Xiomara Pinedo. Te amo. La carita de mi Oli", expresó Pinedo al anunciar la noticia, acompañada de un tierno video donde aparece su hermana y su pequeña sobrina, quien ahora asumirá el rol de hermana mayor.

    Paco Bazán perdió los papeles en programa en vivo al responderle a Reimond Manco: "A la próxima lo…"

    Jazmín y los rumores de embarazo

    En noviembre de 2024, la conductora de ‘Más Espectáculos’ aprovechó la oportunidad para despejar los rumores sobre un posible embarazo con su novio uruguayo, Pedro Araujo. A través de un medio local, le recordaron las imágenes en las que se la veía lucir una prominente pancita; sin embargo, Jazmín Pinedo negó rotundamente los comentarios y aclaró que no está esperando un bebé.

    “Me falta tomar agua de jaimaica”, dijo entre risas. “No, no, no, imagínate. Yo creo que esas decisiones son muy importantes y creo que hay que tomarse el tiempo”, dijo sobre la posibilidad de tener otro hijo.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;