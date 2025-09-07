Jazmín Pinedo , la popular ‘chinita’ dejó en shock con tan bonita noticia. Luego de varias semanas; la pudo compartir con sus seguidores y fans.

Jazmín Pinedo sorprendió a todos sus fans al compartir una emotiva noticia en su cuenta de Instagram. La conductora de ‘América Espectáculos’ anunció con mucha alegría la llegada de un bebé a su familia. La revelación generó revuelo entre sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un embarazo suyo, debido a su sólida relación con el uruguayo Pedro Araujo. Sin embargo, la popular “chinita” aclaró que se trata de un nuevo integrante muy esperado.

La popular ‘chinita’ reveló que su hermana está embarazada y confesó que tuvo que guardar silencio durante varias semanas, esperando a que pasara la etapa de riesgo.

Ahora que todo marcha ‘viento en popa’, Jazmín decidió contar a sus seguidores lo emocionada que se siente, ya que pronto llegará un nuevo miembro a la familia, pues su hermana dará a luz a su segundo hijo.

"Por fin puedo contarles, la familia crece. Me explota el corazón Xiomara Pinedo. Te amo. La carita de mi Oli", expresó Pinedo al anunciar la noticia, acompañada de un tierno video donde aparece su hermana y su pequeña sobrina, quien ahora asumirá el rol de hermana mayor.

Jazmín y los rumores de embarazo

En noviembre de 2024, la conductora de ‘Más Espectáculos’ aprovechó la oportunidad para despejar los rumores sobre un posible embarazo con su novio uruguayo, Pedro Araujo. A través de un medio local, le recordaron las imágenes en las que se la veía lucir una prominente pancita; sin embargo, Jazmín Pinedo negó rotundamente los comentarios y aclaró que no está esperando un bebé.