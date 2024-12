Quien haya dicho que “amor de lejos no funciona”, no conocía aún a Jazmín Pinedo y su novio Pedro Araujo, quienes han aprendido a superar la distancia y seguir adelante con su relación amorosa, pese a que muchos no apostaban por que esta relación fuese posible.

La ‘Chinita’ resaltó que no es “fácil” lograrlo, pero que cuenta con varias herramientas para poder estar siempre en contacto con Araujo. “Ahí voy, estoy tratando de mantenerla de la mejor manera. No es fácil, pero creo que, en mi caso, en mi situación, tengo muchas herramientas, al igual que mi pareja para estar, como siempre, en contacto”, comentó a Trome.

“No. Igual nunca me he visto en una situación tan complicada como las que vemos últimamente, y es difícil dar una opinión cuando no vives eso. Hoy te diría que no hay manera”, dijo con firmeza.