Novio de Jazmín Pinedo HABLÓ emocionado tras conocer de la llegada de un BEBÉ en la familia

Jazmín Pinedo anunció con emoción que será madrina del bebé de su hermana y celebró junto a Pedro Araujo la llegada del nuevo integrante de la familia.

    Pedro Araujo se refirió al tema del nuevo bebé de Jazmín Pinedo. | Composición Wapa.
    La conductora de televisión Jazmín Pinedo, conocida como la “Chinita”, sorprendió a sus seguidores al anunciar con gran emoción la llegada de un nuevo integrante a su familia. La noticia, que compartió a través de sus redes sociales, rápidamente generó reacciones de cariño y felicitaciones, especialmente de su actual pareja, Pedro Araujo.

    El tierno anuncio que conmovió a la familia Pinedo

    La protagonista de esta alegría es su hermana, Xiomara, quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar que se encuentra embarazada. Con un emotivo video de su ecografía, en el que aparece acompañada de su hija menor, confirmó la noticia: “Ahora somos 4”.

    LEE MÁS: Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    La publicación desató una ola de mensajes positivos, entre ellos el de Pedro Araujo, pareja de Jazmín, quien no dudó en mostrar su entusiasmo: “¡¡¡Vamooooos!!! ¡¡¡Felicitaciones, la emoción de Oli!!!”, escribió, junto a varios emojis de corazones. La futura mamá respondió con el mismo cariño, devolviendo el gesto a su cuñado.

    Por su parte, Jazmín Pinedo no pudo ocultar su felicidad y compartió que asumirá el papel de madrina del bebé, reforzando aún más el vínculo especial que mantiene con su hermana y su familia.

    NO TE PIERDAS: Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"

    ¿Habrá matrimonio en los planes de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo?

    Aunque el anuncio del embarazo generó rumores sobre posibles planes de boda entre Jazmín y Pedro, la conductora aclaró que no hay un matrimonio en agenda. “¿Cómo que felicitaciones? Yo tengo anillo, pero no es de pedida de mano. Más bien, felicitaciones a mi nanny, estamos súper felices porque se nos casa ahorita. Ya tenemos fecha, de verdad qué lindo, nos hemos emocionado un montón”, comentó con humor en una entrevista.

    Con estas declaraciones, Jazmín dejó claro que su prioridad en este momento es acompañar a su hermana en esta nueva etapa, disfrutando de la emoción que trae la llegada de un nuevo miembro a la familia.

