Paul Michael rompió en llanto al hablar de su relación con Pamela López y aseguró que seguirá luchando para sacarla adelante junto a su familia.

El cantante cubano Paul Michael no pudo contener las lágrimas al referirse públicamente a su romance con Pamela López. Durante una reciente entrevista, el artista mostró su lado más vulnerable y dejó claro que su compromiso con la empresaria y sus hijos va mucho más allá de los rumores mediáticos.

Paul Michael promete apoyar a Pamela López y sus hijos

Visiblemente emocionado, Paul Michael aseguró que está dispuesto a asumir el reto de acompañar a Pamela en este nuevo capítulo de su vida. “Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia”, expresó entre lágrimas, reflejando el fuerte vínculo que mantiene con la madre de los hijos de Christian Cueva.

Su declaración se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados, pues muchos interpretaron sus palabras como una reafirmación de la estabilidad de su relación en medio de la polémica.

Una relación bajo la lupa mediática

La historia de Pamela López y Paul Michael ha estado marcada por especulaciones y controversias debido a su cercanía con figuras del espectáculo y el pasado mediático de la empresaria. Sin embargo, el intérprete cubano enfatizó que lo que más le importa es construir un presente sólido junto a ella.