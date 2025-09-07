Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"

Paul Michael rompió en llanto al hablar de su relación con Pamela López y aseguró que seguirá luchando para sacarla adelante junto a su familia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"
    Paul Michael abrió a su corazón. | Composición Wapa.
    Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"

    El cantante cubano Paul Michael no pudo contener las lágrimas al referirse públicamente a su romance con Pamela López. Durante una reciente entrevista, el artista mostró su lado más vulnerable y dejó claro que su compromiso con la empresaria y sus hijos va mucho más allá de los rumores mediáticos.

    Paul Michael promete apoyar a Pamela López y sus hijos

    Visiblemente emocionado, Paul Michael aseguró que está dispuesto a asumir el reto de acompañar a Pamela en este nuevo capítulo de su vida. “Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia”, expresó entre lágrimas, reflejando el fuerte vínculo que mantiene con la madre de los hijos de Christian Cueva.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Su declaración se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados, pues muchos interpretaron sus palabras como una reafirmación de la estabilidad de su relación en medio de la polémica.

    Una relación bajo la lupa mediática

    La historia de Pamela López y Paul Michael ha estado marcada por especulaciones y controversias debido a su cercanía con figuras del espectáculo y el pasado mediático de la empresaria. Sin embargo, el intérprete cubano enfatizó que lo que más le importa es construir un presente sólido junto a ella.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

    Con esta emotiva confesión, Paul Michael no solo defendió su amor, sino también su decisión de involucrarse de lleno en la vida familiar de Pamela, enviando un mensaje de unión y resiliencia ante las críticas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael SE QUIEBRA al hablar de su relación con Pamela López: "Voy a seguir luchando para sacarla adelante a ella y su familia"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."

    Lo más vistos en Farándula

    Expareja de Paolo Guerrero confirma emocionada el género de su bebé: "Viene sanito"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    D Blue

    Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;