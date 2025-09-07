El reconocido actor mexicano Sebastián Rulli causó gran revuelo en su primera visita a Perú, donde no dudó en expresar su admiración por la gastronomía local. El galán de telenovelas arribó a Lima para cumplir con compromisos profesionales, pero encontró tiempo para recorrer la capital y deleitarse con sus platos típicos. A través de sus redes sociales, compartió cada detalle de su experiencia, generando entusiasmo entre sus seguidores y poniendo en valor la riqueza culinaria peruana.

El actor, recordado por su participación en telenovelas como Rubí, Teresa y Lo que la vida me robó, visitó Perú por primera vez y se alojó en un hotel de Miraflores. Su llegada generó gran impacto en redes sociales, donde rápidamente aparecieron mensajes de bienvenida.

El entusiasmo de sus seguidores fue evidente, acompañados del deseo común de que disfrute de la gastronomía y la calidez peruana. Tras probar distintos platillos típicos, expresó: “Aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso”.

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana

Rulli fue el encargado de mostrar a sus seguidores parte de su experiencia culinaria en un reconocido restaurante limeño. “Vamos a probar comida típica peruana”, señaló en uno de sus videos. Más adelante, enseñó platos como ceviche, tiradito y seco con frijoles, todos representativos de la cocina nacional. “Estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”, escribió el actor.