Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

El actor mexicano recorre Lima, disfruta de la gastronomía peruana y comparte su experiencia culinaria, generando entusiasmo entre sus fans.

    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"
    Sebastián Rulli llegó a Lima | Composición Wapa | Instagram
    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

    El reconocido actor mexicano Sebastián Rulli causó gran revuelo en su primera visita a Perú, donde no dudó en expresar su admiración por la gastronomía local. El galán de telenovelas arribó a Lima para cumplir con compromisos profesionales, pero encontró tiempo para recorrer la capital y deleitarse con sus platos típicos. A través de sus redes sociales, compartió cada detalle de su experiencia, generando entusiasmo entre sus seguidores y poniendo en valor la riqueza culinaria peruana.

    wapa.pe

    El actor, recordado por su participación en telenovelas como Rubí, Teresa y Lo que la vida me robó, visitó Perú por primera vez y se alojó en un hotel de Miraflores. Su llegada generó gran impacto en redes sociales, donde rápidamente aparecieron mensajes de bienvenida.

    El entusiasmo de sus seguidores fue evidente, acompañados del deseo común de que disfrute de la gastronomía y la calidez peruana. Tras probar distintos platillos típicos, expresó: “Aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso”.

    wapa.pe

    Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana

    Rulli fue el encargado de mostrar a sus seguidores parte de su experiencia culinaria en un reconocido restaurante limeño. “Vamos a probar comida típica peruana”, señaló en uno de sus videos. Más adelante, enseñó platos como ceviche, tiradito y seco con frijoles, todos representativos de la cocina nacional. “Estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”, escribió el actor.

    wapa.pe

    Su arribo a Lima despertó gran expectativa y mensajes de bienvenida en redes sociales. El actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano, llegó a la capital para cumplir compromisos profesionales y compartió cada detalle con sus fans. La noticia generó una ola de comentarios cargados de afecto: “Disfruta mucho de nuestro país”, “No te vayas sin probar el ceviche” y “Qué felicidad tenerte en Lima”, fueron algunas de las reacciones.

    wapa.pe
    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

