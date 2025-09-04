Paul Michael se queda con la boca abierta cuando revelaron, de manera pública que Pamela López estaría esperando su quinto hijo.

¿Pamela López espera a su quinto BEBÉ? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa

La animadora Pamela López será la próxima invitada del programa Esta Noche, que se emitirá este sábado 6 de septiembre, donde hablará sobre los acuerdos alcanzados en su conciliación con Christian Cueva, padre de sus hijos. Sin embargo, lo que no esperaba era ser cuestionada en vivo sobre un posible embarazo, situación que sorprendió incluso a su actual pareja, Paul Michael.

Pamela López y Paul Michael reaccionan a rumores de embarazo

En el avance del programa, se observa a la expareja del futbolista, lista para dar su versión sobre la conciliación legal que establecieron por el bienestar de sus hijos, previo a un juicio por pensión alimentaria.

No obstante, el momento más comentado llegó cuando el tarotista Frank Mendizábal le realizó una lectura de cartas y, sin previo aviso, le preguntó directamente: “Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?”.

La pregunta dejó en shock a Pamela López y a Paul Michael, quienes reaccionaron con evidente sorpresa ante las cámaras. Sin embargo, la pareja decidió reservar su respuesta, generando expectativa hasta la emisión del programa.

Abogado de Pamela López exige cumplimiento de conciliación

Por su parte, Gino Zamora, abogado de la empresaria, señaló que Christian Cueva está en la obligación de respetar lo pactado en la conciliación. Asimismo, aseguró que, si bien el futbolista siempre tuvo la posibilidad de visitar a sus hijos, no lo hacía por decisión propia.