Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

¿Pamela López espera a su quinto bebé? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores

Paul Michael se queda con la boca abierta cuando revelaron, de manera pública que Pamela López estaría esperando su quinto hijo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Pamela López espera a su quinto bebé? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores
    ¿Pamela López espera a su quinto BEBÉ? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa
    ¿Pamela López espera a su quinto bebé? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores

    La animadora Pamela López será la próxima invitada del programa Esta Noche, que se emitirá este sábado 6 de septiembre, donde hablará sobre los acuerdos alcanzados en su conciliación con Christian Cueva, padre de sus hijos. Sin embargo, lo que no esperaba era ser cuestionada en vivo sobre un posible embarazo, situación que sorprendió incluso a su actual pareja, Paul Michael.

    Pamela López y Paul Michael reaccionan a rumores de embarazo

    En el avance del programa, se observa a la expareja del futbolista, lista para dar su versión sobre la conciliación legal que establecieron por el bienestar de sus hijos, previo a un juicio por pensión alimentaria.

    No obstante, el momento más comentado llegó cuando el tarotista Frank Mendizábal le realizó una lectura de cartas y, sin previo aviso, le preguntó directamente: “Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?”.

    La pregunta dejó en shock a Pamela López y a Paul Michael, quienes reaccionaron con evidente sorpresa ante las cámaras. Sin embargo, la pareja decidió reservar su respuesta, generando expectativa hasta la emisión del programa.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Vanessa Pumarica expone a Cueva y revela que la increpó por aconsejar a Pamela Franco: "Solo tiene habilidad en las piernas"

    Abogado de Pamela López exige cumplimiento de conciliación

    Por su parte, Gino Zamora, abogado de la empresaria, señaló que Christian Cueva está en la obligación de respetar lo pactado en la conciliación. Asimismo, aseguró que, si bien el futbolista siempre tuvo la posibilidad de visitar a sus hijos, no lo hacía por decisión propia.

    “El señor Cueva tiene un acuerdo conciliatorio que debe cumplir. Pamela está predispuesta a que pueda ver a sus hijos, pero no había ninguna restricción, si no lo hacía era porque él no quería”, explicó el abogado.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Pamela López espera a su quinto bebé? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    El radical cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en vivo a Magaly

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Leyla Chihuán recibe tremenda sorpresa de su joven pareja por su cumpleaños 50

    Magaly Medina cuestiona millonario pedido de pensión de Pamela López a Christian Cueva: "Ni que fuera Messi"

    Revelan que Doña Charo, madre de Farfán, llamó a su sobrino 'Cri Cri' al salir de prisión: "Yo siempre creí en ti"

    Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson Farfán

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;