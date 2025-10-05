El tarotista afirma que las cartas muestran un fuerte lazo energético entre la pareja. Sugiere que Susana Alvarado hizo "algo especial" que mantiene cautivado al conductor.

Cuando todos creían que el amor entre Susana Alvarado y Paco Bazán era puro sentimiento, una nueva versión ha sacudido el panorama. Un vidente afirma haber descubierto un misterio oculto que mantiene al conductor de televisión completamente cautivado. Las cartas, según dijo, habrían revelado algo más profundo de lo que cualquiera imagina.

Vidente revela detalles ocultos en la relación de Susana Alvarado y Paco Bazán

El romance entre Susana Alvarado y Paco Bazán sigue acaparando titulares y generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Aunque su relación aún es reciente, un vidente ha causado revuelo al insinuar que detrás del vínculo habría algo más que solo amor. Según sus declaraciones, la cantante de cumbia podría haber realizado “algo especial” para mantener al conductor de televisión completamente rendido a sus pies.

Durante su lectura, Carlos Zoriu sorprendió al afirmar que las cartas mostraban un fuerte lazo energético entre ambos. “Ella tiene algo bueno que hará que Paco siempre esté pegado a ella por norteña que es. Hay algo que está jalando. Esta es la carta de un enredo, algo está jalando”, reveló el tarotista, dejando atónitos a los presentes.

El especialista fue más allá al sugerir que el exfutbolista estaría bajo una influencia emocional difícil de romper. “Hay mujeres que guardan muchos secretos que hacen que, de la noche a la mañana, el hombre se ciegue y se quede ahí. Paco estaba proyectado a estar solo y ahora se proyecta con ella”, agregó, alimentando aún más las especulaciones sobre lo que realmente une a la pareja.

El romántico detalle de Susana Alvarado que dejó a Paco Bazán sin palabras

Paco Bazán y Susana Alvarado siguen demostrando que su historia de amor está en uno de sus puntos más dulces. Esta vez, la cantante de Corazón Serrano volvió a conquistar al conductor deportivo con un gesto inesperado que derritió a más de uno en redes sociales.

La intérprete sorprendió a su pareja con un regalo muy especial: un ramo de flores donde resaltaba un enorme girasol y una nota escrita a mano que decía “Para el amor de mi vida”. Aunque no se sabe si fue por el Día de las Flores Amarillas, celebrado el 21 de septiembre, Bazán no dudó en presumir el obsequio unos días después, el 2 de octubre, en sus historias de Instagram.