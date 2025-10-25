Wapa.pe
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre, Verónica Alcalá, en video: "Golpes, gritos e insultos…"

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, conmocionó al revelar en video los duros episodios de violencia que sufrió de su madre desde niña.

    Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre, Verónica Alcalá, en video: "Golpes, gritos e insultos…"
    Hermana menor de Alejandra Baigorria | Composición Wapa | Instagram
    Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre, Verónica Alcalá, en video: “Golpes, gritos e insultos…”

    Tras el recordado episodio de violencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Thamara Medina y su madre protagonizaron una fuerte discusión, muchos creyeron que la relación entre ambas se había calmado.

    Sin embargo, la joven de 23 años reapareció el 24 de octubre con un impactante video en redes sociales, donde, entre lágrimas y palabras escritas a mano, reveló los duros episodios de maltrato que habría sufrido por parte de su madre, Verónica Alcalá.

    wapa.pe

    Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia vivida por parte de Verónica Alcalá

    La hermana menor de Alejandra Baigorria, quien en su momento agredió a su madre con golpes y patadas, expuso el calvario que vivió durante su infancia en un entorno marcado por la violencia. En su video, se mostró profundamente afectada y decepcionada de Verónica Alcalá, a quien acusó de ejercer maltrato e indiferencia, además de no haber sabido protegerla cuando más lo necesitaba, lo que le generó un dolor emocional muy fuerte.

    "Esta historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios. Una casa donde el miedo era más constante que el amor. Una niña que aprendió desde muy temprano que no todas las madres saben proteger, que no todos los abrazos son cálidos y a veces quienes deberían cuidarte te rompen por dentro", comenzó diciendo

    wapa.pe

    Luego, explicó que aunque su madre intentaba mostrar cariño, su relación se deterioró por los problemas con el alcohol y otros factores que afectaron la convivencia. Thamara confesó que llegó a normalizar la violencia, pues nadie en su familia intervino para ayudarla cuando era una niña; todos preferían guardar silencio ante lo que ocurría.

    "Que si su madre la decepcionaba era porque era suficiente, que si le gritaban era porque algo estaba haciendo mal. Vivía en estado de alerta constante, nunca pudo descansar tranquila. Un día, ya adolescente, se convirtió en un eco de lo que vivió: copió patrones, repitió gritos, eligió vínculos que le recordaban el dolor, creía que eso era la vida y que la felicidad era para otros".

    Hasta el momento, ni su madre ni su hermana mayor se han pronunciado sobre el video, aunque Thamara recibió el respaldo y palabras de apoyo de sus amistades tras la dura confesión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana menor de Alejandra Baigorria revela violencia de su madre, Verónica Alcalá, en video: “Golpes, gritos e insultos…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;