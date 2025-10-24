Daniela Darcourt vuelve a las redes con un mensaje inesperado tras su separación de Waldir Felipa, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

La cantante Daniela Darcourt vuelve a ser noticia tras la revelación del bailarín Waldir Felipa sobre el fin de su relación. Durante semanas, la salsera mantuvo un perfil bajo, evitando hablar del tema, pero recientemente reapareció en sus redes sociales con un mensaje sorprendente que no pasó desapercibido. Sus palabras han provocado una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes muestran gran interés por conocer cómo está afrontando este difícil momento personal.

Daniela Darcourt se menciona tras ruptura con Waldir Felipa

El pasado 23 de octubre, Daniela Darcourt causó sorpresa entre sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram, dejando en evidencia que, a pesar del fin de su relación con Waldir Felipa, se encuentra serena y centrada en su bienestar personal. La cantante mostró que está priorizando su tranquilidad y energía positiva en este momento de cambios sentimentales.

“Hola familia linda, paso por aquí para dejarles mucho pero mucho amor. Más del que me ofrecen todos los días. Les dejo un beso enorme y todas las bendiciones del mundo para que tengan un jueves maravilloso. ¡Los adoro mucho!”, se logra leer en la historia. Este mensaje refleja la cercanía que mantiene con sus fans y su capacidad para transmitir buena vibra incluso en situaciones personales complicadas.

Cabe destacar que Daniela se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde está llevando a cabo una gira junto a la reconocida cantante criolla Eva Ayllón, fortaleciendo su carrera musical y manteniendo su compromiso con la música a nivel internacional.

Captan a Waldir Felipa realizando baile subido de tono con otra mujer

Tras la difusión de un video por el portal Instarándula, de Samuel Suárez, se observa a Waldir Felipa, ex pareja de la cantante peruana, disfrutando de una animada fiesta mientras demuestra sus dotes de baile junto a una mujer que no sería la salsera.

La joven, con actitud espontánea y movimientos sugerentes, se acerca para bailar con él, lo que generó sorpresa entre los seguidores, sobre todo por la ausencia de la intérprete de salsa en el evento.