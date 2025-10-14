Tras la ruptura con Waldir Felipa, Daniela Darcourt tomó una drástica decisión sobre su relación y el ‘hijo’ que ambos prometieron cuidar.

Waldir Felipa confirmó que su relación sentimental con Daniela Darcourt llegó a su fin, dejando a todos en shock tras aparecer en una comprometedora situación con otra mujer en una boda. Aunque el bailarín aseguró que la separación no se debió a una infidelidad, la cantante no dudó ni un instante y tomó una radical decisión apenas terminó este amorío de poco más de un año. Ahora todos se preguntan: ¿qué hizo con él y el ‘hijo’ que tuvieron juntos?

Daniela Darcourt y la acción se tomo al termino de relación con Waldir Felipa

Waldir Felipa confirmó que su relación sentimental terminó después de poco más de un año, a pesar de que ambos soñaban con llegar al altar y siempre demostraban su amor públicamente. La pareja se trasladó a un departamento apenas unos meses después de iniciar su romance, dejando claro que lo suyo era serio, ignorando las críticas que señalaban que se habían apresurado al convivir juntos.

Incluso, adoptaron a su 'primer hijo', una mascota que cuidaron con dedicación, consolidándose como una 'familia de tres'. No obstante, tras la ruptura, el bailarín reveló que su expareja se mudó de inmediato del hogar que compartían y se llevó al perrito consigo, aunque el animal le pertenecía.

"Ella está viviendo en su departamento y ella está viviendo en el mío. (El perrito) está con Dani, pero lo veo, es una manera en la cual siempre tenemos contacto, el perrito es mío", expresó.