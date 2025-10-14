Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el 'hijo' que tuvieron juntos

Tras la ruptura con Waldir Felipa, Daniela Darcourt tomó una drástica decisión sobre su relación y el ‘hijo’ que ambos prometieron cuidar.

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos
    Daniela Darcourt | Composición Wapa | Instagram
    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Waldir Felipa confirmó que su relación sentimental con Daniela Darcourt llegó a su fin, dejando a todos en shock tras aparecer en una comprometedora situación con otra mujer en una boda. Aunque el bailarín aseguró que la separación no se debió a una infidelidad, la cantante no dudó ni un instante y tomó una radical decisión apenas terminó este amorío de poco más de un año. Ahora todos se preguntan: ¿qué hizo con él y el ‘hijo’ que tuvieron juntos?

    Waldir Felipa CONFIRMA fin con Daniela Darcourt tras ser visto con otra mujer y se JUSTIFICA: "Bailé con una amiga"

    Daniela Darcourt y la acción se tomo al termino de relación con Waldir Felipa

    Waldir Felipa confirmó que su relación sentimental terminó después de poco más de un año, a pesar de que ambos soñaban con llegar al altar y siempre demostraban su amor públicamente. La pareja se trasladó a un departamento apenas unos meses después de iniciar su romance, dejando claro que lo suyo era serio, ignorando las críticas que señalaban que se habían apresurado al convivir juntos.

    Incluso, adoptaron a su 'primer hijo', una mascota que cuidaron con dedicación, consolidándose como una 'familia de tres'. No obstante, tras la ruptura, el bailarín reveló que su expareja se mudó de inmediato del hogar que compartían y se llevó al perrito consigo, aunque el animal le pertenecía.

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    "Ella está viviendo en su departamento y ella está viviendo en el mío. (El perrito) está con Dani, pero lo veo, es una manera en la cual siempre tenemos contacto, el perrito es mío", expresó.

    Felipa dejó claro que, a pesar de su separación, se mantiene muy pendiente del bienestar de su pequeña mascota, símbolo del intenso amor que compartió con la salsera. "Yo estoy todo el tiempo fuera de casa, fue una conversación que tuvimos ambos y los dos estamos de acuerdo. Un padre responsable", agregó.

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

