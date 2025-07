“Ella (Thamara) le dice: ‘Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos, hablas sin saber, pero la realidad queda en mí y toda la gente no sabe el infierno que a mí me han hecho pasar. Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo, nadie sabe lo que ha pasado’”, expresó el conductor al leer el mensaje enviado por la joven.