Natalia Salas conmueve al anunciar que el cáncer regresó y compartió cómo se encuentra su salud: "Metástasis. ¿Suena fuerte, no?"

Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco

El aún prometido de Melissa Klug fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme disfrutando entre mujeres y sin la presencia de la empresaria.

    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco
    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug | Composición Wapa | Instagram
    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco

    Jesús Barco vuelve a acaparar titulares tras la difusión de un video promocional de Magaly TV, la Firme, donde se le ve disfrutando de una tarde de piscina junto a varias mujeres y amigos, pero sin la compañía de su prometida, Melissa Klug. El material, que será emitido este lunes 20 de octubre, promete revelar nuevas imágenes que podrían reavivar los rumores sobre su relación.

    Jesús Barco es captado disfrutando de un día de piscina con mujeres sin Melissa Klug

    En un reciente avance de Magaly TV, la Firme, se revelaron imágenes de Jesús Barco pasando una tarde soleada en el club Mistika, en Huánuco. El futbolista de Alianza Universidad aparece relajado y sonriente, disfrutando de la piscina en compañía de varias jóvenes mientras comparte bebidas y música. Según el adelanto difundido por ATV, Barco se muestra muy cercano a las mujeres, aunque en ningún momento aparece junto a su prometida, Melissa Klug.

    La promoción del programa resalta: “El día de piscina y amiguitas de Jesús Barco, la pareja de Melissa Klug, la nueva reina de los comunicados”. Ante ello, los urracos de Magaly TV La Firme viajaron hasta Huánuco para seguir de cerca los pasos del deportista. Grande fue la sorpresa cuando, el lunes 6 de octubre, lo captaron saliendo del mismo club donde horas antes disfrutaba de la piscina, lugar que, según se reveló, contaba con un “búnker” exclusivo para los asistentes.

    Jesús Barco aún no se pronuncia sobre el ampay.

    Hasta el momento, Jesús Barco no ha emitido ninguna declaración tras la difusión de las imágenes. Sin embargo, el futbolista compartió en sus redes sociales un par de mensajes con tono reflexivo, poco después de que Melissa Klug anunciara su separación y luego se retractara.

    En sus publicaciones más recientes se pueden leer frases como: “Te devolveré siete veces lo que perdiste” y “Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible”.

    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco
    ;