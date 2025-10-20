Melissa Klug eliminó el comunicado en el que anunciaba su separación de Jesús Barco ; sin embargo, el futbolista ya había mostrado antes un comportamiento que generó sospechas.

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en protagonistas de una de las rupturas más comentadas recientemente. Luego de cinco años de relación, caracterizados por momentos felices, crisis mediáticas y reconciliaciones, la empresaria decidió poner fin a su historia de amor mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Aunque el mensaje fue eliminado pocos minutos después, el impacto ya estaba hecho. Lo que casi nadie sospechaba era que el futbolista habría tomado ciertas decisiones que hoy parecen anticipar el escándalo, mucho antes de que la noticia se hiciera pública.

En su comunicado, la empresaria explicó que ponía fin a la relación por su “paz mental y amor propio”, una frase que despertó especulaciones sobre una posible infidelidad. Este tema no era nuevo: en 2024, la propia Melissa contó que había terminado con él tras descubrir conversaciones comprometedoras con otra mujer.

Jesús Barco limitó sus mensajes

En aquella ocasión lograron superar la crisis, pero la confianza nunca volvió a ser la misma. ‘La Chalaca’ había sido tajante en varias entrevistas: solo volvería a dejarlo si él la decepcionaba otra vez. Por eso, su reciente anuncio fue visto como la confirmación de aquella advertencia.

Aunque eliminó el comunicado, su silencio posterior solo aumentó las dudas. No ofreció aclaraciones ni desmentidos. Sin embargo, las actitudes previas del futbolista comenzaron a ser examinadas detenidamente. Días antes de la ruptura, Jesús Barco había tomado medidas que, sin pronunciar palabra, parecían prepararlo para lo que venía.

La más evidente fue la restricción de comentarios en sus redes sociales. En sus publicaciones —especialmente aquellas en las que aparecía con Melissa y la hija que comparten— solo un grupo limitado de personas podía comentar. Esta decisión no pasó inadvertida, ya que suele ser una práctica habitual entre figuras públicas que prevén una ola de críticas o cuestionamientos. Además, la restricción no fue temporal, sino permanente, como si buscara protegerse de una inminente tormenta mediática.

Jesús Barco comparte curioso mensaje en sus historias de IG

En el plano personal, Barco también mostró una faceta más íntima. En sus historias de Instagram publicó un video donde se le ve recibiendo terapia en la pierna derecha con electrodos, aparentemente en Huánuco, lo que sugiere que estaba atendiendo una lesión o fortaleciendo su musculatura, algo normal en su profesión como futbolista.

La imagen reflejaba un momento distinto, tanto física como emocionalmente, alejándolo del escándalo público. Mientras algunos pensaron que se trataba simplemente de una dolencia deportiva, otros interpretaron la escena como un intento por encontrar estabilidad o distraerse de los problemas personales que enfrentaba.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los mensajes espirituales y reflexivos que compartió después. El primero decía: “Te devolveré siete veces lo que perdiste - Dios”. Esta frase, publicada como declaración pública, fue interpretada de diversas formas. Algunos seguidores creyeron que el futbolista confiaba en recuperar lo perdido, mientras que otros lo vieron como una expresión de dolor o sentimiento de injusticia.