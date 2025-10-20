Wapa.pe
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: "Es difícil decir adiós"

Melissa Klug rompe su silencio tras poner 'FIN' a su relación con Barco, pero no es lo que parece: "El comunicado fue un error"

Melissa Klug dejó en shock al anunciar que acabó con Jesús Barco, pero a los minutos borró el post. Esta no es la primera vez que pasa esto, ya que a los cuatro años de relación la chalaca terminó con él.

    Melissa Klug rompe su silencio tras poner 'FIN' a su relación con Barco, pero no es lo que parece: "El comunicado fue un error"
    No es la primera vez que Melissa Klug anuncia el fin de su relación con el padre de su última hija.
    Melissa Klug rompe su silencio tras poner ‘FIN’ a su relación con Barco, pero no es lo que parece: “El comunicado fue un error”

    La empresaria Melissa Klug volvió a generar sorpresa entre sus seguidores tras publicar —y eliminar en cuestión de minutos— un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco, padre de su última hija, Cayetana.

    Ante la ola de especulaciones, la popular “Blanca de Chucuito” decidió aclarar lo ocurrido y asegurar que todo se trató de una confusión.

    “Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento”, declaró la influencer al ser consultada por el diario Trome.

    LEE MÁS: Melissa Klug anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Jesús Barco y luego borra el comunicado: “Hoy elijo seguir mi camino con amor propio”

    Al preguntársele si el mensaje se originó por una discusión o la presencia de una tercera persona, fue tajante aunque escueta: “No existen terceras personas, fue un error”.

    El comunicado que Melissa Klug eliminó

    El post que encendió las alarmas entre sus seguidores incluía un texto en el que la empresaria parecía poner punto final a su historia con el futbolista.

    “Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, escribió en aquel mensaje.

    No es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de separación. En 2024, Melissa ya había anunciado una ruptura por “faltas de respeto”, aunque meses después Barco se disculpó públicamente durante un partido de fútbol, luciendo una camiseta con la palabra “Perdón” y declarando su amor por ella.

    Melissa Klug y su advertencia: “Mi paz mental no tiene precio”

    En una entrevista reciente con el mencionado medio, Melissa contó que suele viajar constantemente a Huánuco para visitar a Jesús junto a su hija, aunque a veces lo hace sola. “Siempre es bueno estar cerca de mi maridito”, comentó con humor.

    TAMBIÉN LEE: Jesús Barco tomó drástica medida tras duro comunicado de Melissa Klug sobre su separación: "Para Dios no..."

    La empresaria también lanzó una advertencia a posibles pretendientas del futbolista. “Ja, ja, ja, él ya sabe, sería un hu… perder a su familia por una zancudita. Ya, a estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría”, afirmó tajante.

    Pese a los rumores, ambos continúan compartiendo momentos en familia y mantienen un vínculo cercano por el bienestar de su pequeña hija.

    ;