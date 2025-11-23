Pamela López agradeció el respaldo de Leslie Shaw , quien celebró su incursión musical con ‘La Clandestina’. Ambas no descartan grabar un tema juntas.

Pamela López sorprendió al lanzarse como cantante con su tema ‘La Clandestina’, interpretado junto a su pareja Paul Michael, y rápidamente generó opiniones en el mundo del entretenimiento. Una de las primeras en pronunciarse fue Leslie Shaw, quien no solo la felicitó por atreverse a explorar esta nueva faceta, sino que también dejó abierta la posibilidad de trabajar juntas en un futuro proyecto musical.

Leslie Shaw destaca nueva faceta musical de Pamela López

Durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’, Shaw mostró su entusiasmo por la nueva faceta de López, destacando la determinación de la influencer para incursionar en la música tras su separación de Christian Cueva.

“Me encanta que esté disfrutando de su vida. Creo que ella ha estado como reprimida, es lo que siento. Lo poco que le he tratado siento que es una chica que está explorando, facturando, tiene hijos. Aquí en Perú tienes que ser ‘multitasking’ para salir adelante”, afirmó la cantante.

Ante la consulta sobre una posible colaboración con López, Shaw reiteró su disposición: “Si la canción está buena, claro que sí”, sostuvo, dejando en evidencia que una unión musical no está descartada.

El respaldo de Shaw no quedó solo en buenas palabras. La intérprete de “La Faldita” alentó a López a seguir lanzando música propia y apostar por composiciones originales. “Solo le pido que no haga covers porque es aburrido. Si la canción está buena y es un hit, claro que sí”, enfatizó, reafirmando su preferencia por proyectos novedosos.

La cantante también recordó que ambas ya trabajaron juntas en el videoclip de “Dile que no”, junto a Marisol, lo que fortalece la posibilidad de una futura colaboración.