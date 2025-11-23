Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Leslie Shaw apoya a Pamela López como cantante y no descarta colaboración: “Me encanta que disfrute de su vida”

Pamela López agradeció el respaldo de Leslie Shaw, quien celebró su incursión musical con ‘La Clandestina’. Ambas no descartan grabar un tema juntas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Leslie Shaw apoya a Pamela López como cantante y no descarta colaboración: “Me encanta que disfrute de su vida”
    Leslie Shaw apoya a Pamela López como cantante y no descarta hacer dúo. | Composición Wapa
    Leslie Shaw apoya a Pamela López como cantante y no descarta colaboración: “Me encanta que disfrute de su vida”

    Pamela López sorprendió al lanzarse como cantante con su tema ‘La Clandestina’, interpretado junto a su pareja Paul Michael, y rápidamente generó opiniones en el mundo del entretenimiento. Una de las primeras en pronunciarse fue Leslie Shaw, quien no solo la felicitó por atreverse a explorar esta nueva faceta, sino que también dejó abierta la posibilidad de trabajar juntas en un futuro proyecto musical.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Leslie Shaw destaca nueva faceta musical de Pamela López

    Durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’, Shaw mostró su entusiasmo por la nueva faceta de López, destacando la determinación de la influencer para incursionar en la música tras su separación de Christian Cueva.

    Me encanta que esté disfrutando de su vida. Creo que ella ha estado como reprimida, es lo que siento. Lo poco que le he tratado siento que es una chica que está explorando, facturando, tiene hijos. Aquí en Perú tienes que ser ‘multitasking’ para salir adelante”, afirmó la cantante.

    Ante la consulta sobre una posible colaboración con López, Shaw reiteró su disposición: “Si la canción está buena, claro que sí”, sostuvo, dejando en evidencia que una unión musical no está descartada.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

    El respaldo de Shaw no quedó solo en buenas palabras. La intérprete de “La Faldita” alentó a López a seguir lanzando música propia y apostar por composiciones originales. “Solo le pido que no haga covers porque es aburrido. Si la canción está buena y es un hit, claro que sí”, enfatizó, reafirmando su preferencia por proyectos novedosos.

    La cantante también recordó que ambas ya trabajaron juntas en el videoclip de “Dile que no”, junto a Marisol, lo que fortalece la posibilidad de una futura colaboración.

    El tema La Clandestina, que supera las 79 000 reproducciones en plataformas digitales y se ha viralizado en redes sociales, ha sido visto por algunos como una indirecta a Christian Cueva. No obstante, la atención mediática se centra ahora en el apoyo de Shaw y en la expectativa de un eventual dúo que podría marcar un nuevo hito en la música urbana peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Leslie Shaw apoya a Pamela López como cantante y no descarta colaboración: “Me encanta que disfrute de su vida”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas: "Muy morbosa, la verdad"

    Exproductor de Peluchín EXPONE su verdadero rostro y Sofía Franco asegura: “No hay productor que lo aguente”

    Melissa Lobatón 'explota' contra Jesús Barco y deja ver su verdadera relación tras ruptura con Melissa Klug: "¡Vete! No te soporto"

    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país

    Lo más vistos en Farándula

    Daniela Darcourt se reencuentra con Waldir Felipa y él hace inesperada confesión: “¡Volvimos!”

    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

    Luigui Carbajal confesó haber sido infiel antes de revelarse el video de su ampay ¿Con su esposa también?

    Maju Mantilla COMPARTE conmovedor mensaje a su hija por primera comunión tras fuerte duelo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;