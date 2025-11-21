Wapa.pe
Leslie Shaw envía fuerte calificativo a figuras que caminaron con Shakira

Leslie Shaw cuestionó fuertemente a las artistas e influencers que caminaron con Shakira. 

    Leslie Shaw envía fuerte calificativo a figuras que caminaron con Shakira
    Leslie Shaw ENVÍA FUERTE calificativo a figuras que caminaron con Shakira: “Huele pedos, deben darse su lugar” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Leslie Shaw envía fuerte calificativo a figuras que caminaron con Shakira

    La colombiana Shakira sorprendió al invitar a un grupo de artistas e influencers a desfilar con ella durante la apertura de su concierto en el segmento “Caminando con la loba”. En el clip que se volvió viral, se ve a varias de ellas emocionadas por estar cerca de la estrella, incluso quitándose los lentes para asegurarse de ser reconocidas. Sin embargo, esta escena no fue del agrado de Leslie Shaw, quien lanzó duras críticas y aseguró que, de haber sido convocada, habría rechazado la propuesta.

    Leslie Shaw arremete contra artistas que caminaron con Shakira

    Fiel a su estilo directo, Shaw no tuvo reparos en cuestionar la participación de las figuras peruanas en el desfile. La cantante afirmó que no aceptaría algo así, porque consideró que ubicarse detrás de Shakira la haría ver como una “seguidora sin identidad”.

    “¿Qué voy a estar ahí de ‘huele pedos’ de Shakira?”, declaró sin filtros.

    También comentó la actitud de quienes se quitaron los lentes frente a cámaras para ganar visibilidad:

    “No es que me rebaje, pero una tiene que darse su lugar como artista. ¿Has visto cómo se sacaban los lentes para que las reconozcan? Qué roche. Imagínate lo que pensará Shakira… ¡Hay niveles!”, señaló mientras se burlaba del grupo que participó en el desfile.

    PUEDES LEER: Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

    Entre los invitados que caminaron junto a la colombiana estuvieron Susy Díaz, Rebeca Escribens, María Pía Copello, Flavia Laos, Mayra Goñi, la streamer Zully, Zumba, Adriana Campos–Salazar, Merly Morello, Macla Yamada, Francisca Aronsson, Fiorella Cayo, Ric La Torre, Luana Barrón, Valery Revello, Cachaza, Korina Rivadeneira y Giacomo Benavides.

    Redes reaccionan a la aparición de Susy Díaz

    En Instagram y TikTok, varios usuarios comentaron sorprendidos al ver a Susy Díaz entre las invitadas:

    “¿Quién es la pelirroja? Esa posición debía ser para Susy”, “Susy debió ir al frente, no esas desconocidas”, “No querían que opaquen a Shaki, pero Susy, la rebelde, se bajó los lentes para que la reconozcan”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.

    ;