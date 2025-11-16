Susy Díaz sorprende al público al acompañar a Shakira en su ingreso al escenario durante el esperado concierto en Lima.

Uno de los momentos más comentados del concierto de Shakira en Lima tuvo como protagonista a Susy Díaz. La figura mediática peruana logró acompañar a la artista en su avance hacia el escenario, generando sorpresa entre los asistentes. Su presencia formó parte del breve recorrido previo al inicio del show. Las imágenes del instante se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Susy Díaz acompaña a Shakira en su ingreso al escenario: el instante que cumplió un sueño

El esperado concierto de Shakira en Lima causó emoción en muchos asistentes: Susy Díaz formó parte del recorrido inicial de la artista rumbo al escenario. La excongresista, que en días previos había expresado su ilusión de caminar junto a la colombiana, consiguió finalmente estar presente en ese breve tramo previo al inicio del espectáculo.

El momento ocurrió cuando el equipo de producción abrió paso para que la cantante avanzara hacia la plataforma central. Entre el personal autorizado se encontraba Susy, quien acompañó a la artista mientras el público a su alrededor coreaba con entusiasmo el nombre de Shakira. Las imágenes del instante no tardaron en difundirse en redes sociales, generando múltiples reacciones.

La presencia de Susy en la pasarela se debió a una acreditación especial que le permitió ubicarse en esa zona. Su participación fue puntual y se centró únicamente en acompañar el desplazamiento inicial. Tras ello, la colombiana continuó con su ingreso habitual, mientras Susy se retiró antes de que sonara la primera canción.

Susy Díaz comparte su entusiasmo tras ser elegida para participar en shows de Shakira en Lima

Susy Díaz vive uno de los momentos más especiales de su carrera mediática luego de confirmar que formará parte del equipo que acompañará a Shakira durante sus presentaciones en Lima los días 15, 16 y 18 de noviembre. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que su participación fue solicitada directamente por la organización de la artista colombiana.