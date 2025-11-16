Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Susy Díaz sorprende al público al acompañar a Shakira en su ingreso al escenario durante el esperado concierto en Lima.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima
    Susy Díaz caminó con Shakira | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

    Uno de los momentos más comentados del concierto de Shakira en Lima tuvo como protagonista a Susy Díaz. La figura mediática peruana logró acompañar a la artista en su avance hacia el escenario, generando sorpresa entre los asistentes. Su presencia formó parte del breve recorrido previo al inicio del show. Las imágenes del instante se viralizaron rápidamente en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE ESTO: Susy Díaz cuenta la absurda restricción que su propia hija Flor Polo le puso: "He venido escondida"

    Susy Díaz acompaña a Shakira en su ingreso al escenario: el instante que cumplió un sueño

    El esperado concierto de Shakira en Lima causó emoción en muchos asistentes: Susy Díaz formó parte del recorrido inicial de la artista rumbo al escenario. La excongresista, que en días previos había expresado su ilusión de caminar junto a la colombiana, consiguió finalmente estar presente en ese breve tramo previo al inicio del espectáculo.

    El momento ocurrió cuando el equipo de producción abrió paso para que la cantante avanzara hacia la plataforma central. Entre el personal autorizado se encontraba Susy, quien acompañó a la artista mientras el público a su alrededor coreaba con entusiasmo el nombre de Shakira. Las imágenes del instante no tardaron en difundirse en redes sociales, generando múltiples reacciones.

    La presencia de Susy en la pasarela se debió a una acreditación especial que le permitió ubicarse en esa zona. Su participación fue puntual y se centró únicamente en acompañar el desplazamiento inicial. Tras ello, la colombiana continuó con su ingreso habitual, mientras Susy se retiró antes de que sonara la primera canción.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"

    Susy Díaz comparte su entusiasmo tras ser elegida para participar en shows de Shakira en Lima

    Susy Díaz vive uno de los momentos más especiales de su carrera mediática luego de confirmar que formará parte del equipo que acompañará a Shakira durante sus presentaciones en Lima los días 15, 16 y 18 de noviembre. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que su participación fue solicitada directamente por la organización de la artista colombiana.

    En conversación con el programa 'Encendidos' de RPP, la exvedette no ocultó su alegría ni el orgullo que le genera esta oportunidad. “Estoy trabajando bastante. Yo voy a caminar al lado de Shakira, es una bendición de Dios. Agradezco a mis fans, fue la organización de Shakira que me eligió. Para mí, ella es la mejor, es una de las mejores, todas sus canciones son éxitos totales”, afirmó con evidente emoción.

    SOBRE EL AUTOR:
    Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

    Lluvia de críticas contra Mario Hart por “empujón” a María Pía y malograr el costoso oufit para concierto de Shakira

    Gian Marco aplaude con orgullo IMPORTANTE LOGRO ACADÉMICO de su hija menor: "Te vi quemarte las pestañas"

    Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    ¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado toma tajante decisión tras denuncia a Paco Bazán por ser 'padre ausente' e incumplir la pensión de su hija

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Said Palao tomó radical decisión en vivo por la renuncia de Ale Baigorria y su partida del país

    Susy Díaz cuenta la absurda restricción que su propia hija Flor Polo le puso: "He venido escondida"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;