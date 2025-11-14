Lluvia de CRÍTICAS contra Mario Hart por “empujón” a María Pía y malograr el costoso oufit para concierto de Shakira: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión

¡Lo culparon! El pasado jueves 13 de noviembre, María Pía Copello dejó sorprendido al público al aparecer en Mande quien mande con el look que planeaba usar en el concierto de Shakira. No obstante, una dinámica en vivo terminó mal cuando Mario Hart, en medio de una broma, la empujó accidentalmente y provocó que le cayera vino encima, arruinando su atuendo. Esto generó una ola de críticas hacia el piloto, especialmente por parte de la tiktoker Francis Herrera.

Creadores de contenido señalan a Mario Hart por incidente con María Pía

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, aunque cada influencer ofreció su propia interpretación. En el clip se aprecia al elenco alzando sus copas para brindar cuando el personaje del cuy empuja a Mario Hart, quien pierde el equilibrio y termina desplazándose hacia María Pía, ocasionando el desastre.

Francis Herrera fue una de las más duras. Ella afirmó: "Realmente creo yo que hay límites. Mario Hart, con su carita de buena onda, no, eso es envidia pura. ¿Vieron la cara de María Pía toda desencajada? Hasta quería llorar. Esa blusa que tiene es de piedras swarovski, esa vaina no va a salir. (...) A mí me dio pena, si yo hubiera estado ahí y me tiraba el vino a mí, olvídate, Mario Hart regresaba despelucado a su casa, no te pases. Creo que hay límites que se deben respetar y Mario Hart hace tiempo se está sobrepasando con María Pía y hoy lo comprobé".

La tiktoker también lanzó una crítica hacia la propia conductora: "Ahí está pues la María Pía, eso le pasa por estar mostrando todo lo que ella hace, todo lo que hace lo muestra, ahí está, por alaracosa, por estar de mostradora tu ropa ya te la fregaron".

Usuarios reaccionan divididos ante el comportamiento de Mario Hart