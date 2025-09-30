Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él

¡Alerta en redes! Filtran supuesta foto de Paul Michael con un arma mientras su padre lucha por su vida, y Pamela López pide oraciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él
    Paul Michael sería un peligro para Pamela López. | Composición Wapa.
    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él

    En medio de la difícil situación que atraviesa el cantante Paul Michael por la hospitalización de su padre, una imagen que circula en redes sociales ha encendido las alarmas. La fotografía, que aparentemente muestra al artista con un arma, ha despertado la preocupación sobre posibles riesgos para su entorno, incluyendo a su pareja Pamela López.

    Christian Bayro comenta sobre la polémica imagen

    Christian Bayro, conductor de Chimi Churri, se pronunció en TikTok sobre la difusión de la foto, asegurando que su objetivo es alertar sobre la situación y el contexto en que se dio.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina lanza POTENTE mensaje tras EXPONER los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

    "No sé si este video es un mensaje de advertencia para Pamela López o para el mismo Paul. Está circulando en redes sociales esta foto de supuestamente Paul Michael, nada menos que con un arma. Suponemos que es un arma, puede ser un chisguete, puede ser un juguete y se hace el malo. No sé si es Paul Michael, yo creo que sí", expresó Bayro, destacando la incertidumbre sobre la autenticidad de la imagen.

    El periodista enfatizó que, de ser verdadera, la pareja del cantante debe mantenerse atenta: "Evidentemente es una foto muy antigua, antes de conocer la fama con Pamela López. Sin embargo, si sería real esta foto, hay que poner en sobre alerta a la Kittypam. Yo quiero pensar que es una broma entre amigos, Paul Michael tiene que aclarar. (…) ¿Pamela López tiene que ponerse a buen recaudo? ¿Sabrá de las andadas de su chibolo?", añadió.

    Pamela López pide oraciones por la salud del padre de Paul Michael

    Frente a la polémica, Pamela López centró su mensaje en la salud de la familia. A través de sus historias de Instagram, pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación de su suegro, Néstor Orlando Bobadilla Tejada, quien se encuentra en estado delicado.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    "Solicitamos a personas de fe inquebrantable a unirse a la cadena de oración por la recuperación del señor Néstor Orlando Bobadilla Tejada, abuelo y padre de Paul Michael, quien se encuentra muy delicado de salud y según los doctores su pronóstico es reservado. Creo en los milagros y creo que Dios hace posible lo que humanamente es imposible", manifestó la animadora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

    Ana Siucho toma DRÁSTICA MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? “No sabemos si es hombre o mujer”

    Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

    Gustavo Salcedo pidió PERDÓN luego de atacar a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: “Estoy dando la cara”

    Lo más vistos en Farándula

    Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

    Jefferson Farfán abandona el Perú tras revelaciones de su primo 'Cri Cri' en 'El Valor de la Verdad'

    Usuarios contra Cuto Guadalupe tras grave acusación de mamá de Cri Cri: "No cree a su sobrino, pero sí a su esposa"

    Maju Mantilla tomó drástica decisión luego de conocerse que productor de 'Arriba mi gente' fue atacado por Gustavo Salcedo

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    Alisado Gold Keratin + corte de puntas en Ricardo Gozzing Estilistas Chacarilla

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;