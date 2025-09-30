¡Alerta en redes! Filtran supuesta foto de Paul Michael con un arma mientras su padre lucha por su vida, y Pamela López pide oraciones.

En medio de la difícil situación que atraviesa el cantante Paul Michael por la hospitalización de su padre, una imagen que circula en redes sociales ha encendido las alarmas. La fotografía, que aparentemente muestra al artista con un arma, ha despertado la preocupación sobre posibles riesgos para su entorno, incluyendo a su pareja Pamela López.

Christian Bayro comenta sobre la polémica imagen

Christian Bayro, conductor de Chimi Churri, se pronunció en TikTok sobre la difusión de la foto, asegurando que su objetivo es alertar sobre la situación y el contexto en que se dio.

"No sé si este video es un mensaje de advertencia para Pamela López o para el mismo Paul. Está circulando en redes sociales esta foto de supuestamente Paul Michael, nada menos que con un arma. Suponemos que es un arma, puede ser un chisguete, puede ser un juguete y se hace el malo. No sé si es Paul Michael, yo creo que sí", expresó Bayro, destacando la incertidumbre sobre la autenticidad de la imagen.

El periodista enfatizó que, de ser verdadera, la pareja del cantante debe mantenerse atenta: "Evidentemente es una foto muy antigua, antes de conocer la fama con Pamela López. Sin embargo, si sería real esta foto, hay que poner en sobre alerta a la Kittypam. Yo quiero pensar que es una broma entre amigos, Paul Michael tiene que aclarar. (…) ¿Pamela López tiene que ponerse a buen recaudo? ¿Sabrá de las andadas de su chibolo?", añadió.

Pamela López pide oraciones por la salud del padre de Paul Michael

Frente a la polémica, Pamela López centró su mensaje en la salud de la familia. A través de sus historias de Instagram, pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación de su suegro, Néstor Orlando Bobadilla Tejada, quien se encuentra en estado delicado.