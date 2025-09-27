Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo pero le recuerdan su divorcio con Cueva: “Tumba la fiesta”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La noche del 25 de septiembre, el programa Habla Chino vivió un momento entre romance y polémica. Paul Michael, cantante y pareja de Pamela López, sorprendió a la influencer al entregarle un anillo de compromiso en plena transmisión. El gesto simbólico la conmovió hasta las lágrimas, generando risas y comentarios en el set, donde lo que inició como una escena romántica se transformó en un episodio comentado por todos.
“Espérate, que quiero llorar”, dijo Pamela López entre risas, pues todo se trataba de un gesto simbólico tras la pregunta que Aldo Miyashiro le hizo, lo que terminó en una pedida de mano en tono de broma.
No obstante, el ambiente cambió cuando Joel Ezeta intervino de manera sarcástica para recordar que la influencer aún no concluye su divorcio con Christian Cueva. “Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”, comentó el panelista, desatando risas.
Lo que inició como un momento romántico televisado pasó a ser algo tenso. Tras el comentario sobre la situación legal de su pareja, Paul Michael salió unos minutos del set, mientras Pamela, algo incómoda, replicó: “Tumba la fiesta. Envidioso”.
El divorcio pendiente con Christian Cueva
El proceso de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva sigue siendo el mayor obstáculo para formalizar su nueva relación. Según ha comentado, el futbolista no muestra disposición para firmar, pese a que llevan un año separados. “Bueno, parece que no. No se quiere divorciar de mí”, declaró en una entrevista, pidiendo públicamente que facilite el trámite.
Por ahora, los asuntos legales se enfocan en la manutención y visitas de sus hijos, mientras el divorcio no avanza. En lo personal, Pamela admitió que aún no perdona las infidelidades de Cueva. “No le he perdonado todavía. Yo creo que van a pasar muchos años”, aseguró, aunque enfatizó que mantiene la calma por el bienestar de sus tres hijos.