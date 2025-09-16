Wapa.pe
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Pamela López habló en Amor y Fuego sobre la llamada de su expareja y la relación que sus hijos tendrían con Pamela Franco.

    Christian Cueva se declaró a Pamela López | Composición Wapa
    En medio del revuelo que continúa alrededor de su separación con Christian Cueva, Pamela López volvió a aparecer frente a las cámaras de Amor y Fuego con declaraciones que no pasaron desapercibidas. La expareja del futbolista nacional sorprendió al revelar que el jugador la habría buscado recientemente para expresarle que todavía la considera “el amor de su vida”. Estas confesiones causaron gran asombro entre la audiencia y generaron inmediatas reacciones en el set de conducción.

    Pamela López responde a fuerte pregunta

    El hecho se dio cuando un reportero del programa abordó a López en un estacionamiento para consultarle sobre la presunta insistencia de Cueva. Sin dudarlo, el periodista de Amor y Fuego le lanzó una interrogante directa:

    Pamela, nos ha llegado la información de que Cueva te habría llamado y habría dicho que eres el amor de su vida, que siempre te va a querer. ¿Es cierto eso?”. Frente a ello, López no desmintió lo ocurrido, aunque evitó dar más detalles. Su actitud, calmada pero firme, dejó la sensación de que la comunicación entre ambos aún no estaría del todo rota.

    Pamela López no quiere que sus hijos conozcan a Pamela Franco

    Lo que más generó impacto fueron las declaraciones de Pamela López sobre el vínculo que sus hijos podrían tener con Pamela Franco, cantante de cumbia y actual pareja de Christian Cueva. En una de las consultas más directas del programa, le preguntaron:
    “¿Tú desearías que Pamela Franco tenga esa misma relación con tus hijos?”. Su respuesta fue contundente: “¡No!”. Luego, la expareja de Cueva explicó que no era un tema personal, sino algo basado en lo que sienten sus propios hijos.

    Pamela López recalcó que sus pequeños son lo bastante sensibles para percibir lo que sucede en su entorno. Sus palabras dejaron una sensación incómoda, ya que, mientras Christian Cueva continúa públicamente su relación con Franco, López todavía enfrenta las repercusiones emocionales y familiares de la separación.

    A esto se suma que, presuntamente, el futbolista la habría llamado para confesarle que aún la considera “el amor de su vida”, lo que reaviva las dudas sobre la verdadera situación sentimental de Cueva y sus intenciones hacia su expareja.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

