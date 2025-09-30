Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Magaly Medina lanza POTENTE mensaje tras EXPONER los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

Magaly Medina revela la formación, bienes y trayectoria de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez: "Falta de gestión emocional evidente".

    Magaly Medina lanza POTENTE mensaje tras EXPONER los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"
    Magaly Medina expuso los estudios de Gustavo Salcedo. | Composición Wapa.
    Magaly Medina lanza POTENTE mensaje tras EXPONER los estudios de Gustavo Salcedo: "No hizo máster en gestión de emociones"

    Magaly Medina puso bajo la lupa la trayectoria académica y profesional de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, tras la polémica agresión contra el productor de televisión Christian Rodríguez. La conductora cuestionó cómo alguien con tanto nivel académico pudo actuar de manera violenta.

    “Vemos que tiene muchos estudios, un supercargo, máster en gestión logística, pero en lo que no hizo más definitivamente es en gestión de emociones y eso lo hemos visto todos”, señaló Medina durante su programa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo pidió PERDÓN luego de atacar a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: “Estoy dando la cara”

    Estudios y trayectoria de Salcedo

    En el programa ‘Magaly TV, La Firme’, se detalló que Gustavo Salcedo posee un bachillerato en Ingeniería Industrial, una Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros, así como un Máster en Gestión Logística y de la Cadena de Suministro. Además, es CEO de una empresa de seguros que ofrece protección ante accidentes, y mantiene una destacada participación en el deporte, habiendo representado al Perú en remo.

    Medina también mostró las propiedades de Salcedo, que incluyen inmuebles en Piura y dos departamentos en Lima, así como su actividad física diaria que comparte en redes sociales, reforzando la imagen de alguien disciplinado y exitoso en lo profesional y personal.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Maju Mantilla rompe su silencio si alguna vez Gustavo Salcedo fue VIOLENTO con ella y habla de sus hijos tras ataque a productor

    Agresión contra Christian Rodríguez

    Las imágenes del ataque, ocurrido el 26 de septiembre, evidencian a Salcedo embistiendo con su camioneta el vehículo donde se encontraba Christian Rodríguez junto a su esposa y su hijo menor. Posteriormente, Salcedo golpeó al productor dejándolo en el suelo, todo registrado por cámaras de seguridad cercanas al lugar.

    Christian Rodríguez fue trasladado a una clínica para recibir atención médica y luego presentó la denuncia ante la Policía Nacional, iniciando así las investigaciones correspondientes.

    ;