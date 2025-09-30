Un nuevo video de ' Magaly TV La Firme ' muestra los momentos previos a la agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez, complicando aún más su situación legal.

Un nuevo video de vigilancia revelado por ‘Magaly TV La Firme’ ha dejado en evidencia los movimientos de Gustavo Salcedo previos a la agresión contra Christian Rodríguez. La secuencia muestra cómo el aún esposo de Maju Mantilla llegó en camioneta a San Isidro y, tras varios minutos, embistió al productor para luego agredirlo físicamente en plena vía pública. Estas imágenes comprometerían aún más al empresario, quien ya fue denunciado penalmente.

Magaly Medina lanza pruebas comprometedoras que hunden a Gustavo Salcedo

Las cámaras de seguridad de San Isidro captaron cada movimiento de Gustavo Salcedo instantes antes de la violenta agresión contra el productor Christian Rodríguez. Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, muestran cómo el aún esposo de Maju Mantilla estuvo merodeando la zona en una camioneta plateada la mañana del 26 de septiembre.

A las 9:41 a.m., Salcedo estacionó su vehículo en la cuadra 34, cerca de la intersección con la calle Ricardo Angulo, donde minutos después ocurriría el altercado. Tres minutos antes del ataque, se lo ve conduciendo a gran velocidad e incluso golpeando un sardinel sin poder esquivarlo.

Finalmente, a las 10:09 a.m., las cámaras registraron el momento en que impactó su camioneta contra el auto de Rodríguez. Tras ello, comenzó una persecución que terminó con el productor cayendo al pavimento y siendo pateado por el deportista. Luego de la agresión, Salcedo subió rápidamente a su camioneta y abandonó el lugar.

Gustavo Salcedo fue denunciado tras agredir a Christian Rodríguez

El caso de Gustavo Salcedo pasó al terreno judicial tras la violenta agresión en San Isidro. El productor Christian Rodríguez acudió a la comisaría para formalizar la denuncia en su contra, exponiendo que los ataques no serían un hecho aislado, sino que se habrían repetido en distintas ocasiones desde marzo de este año.

“Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal en contra de Gustavo Salcedo como corresponde y por las agresiones sufridas el día viernes”, informó la defensa de la parte agredida, Gabriela Navarro.