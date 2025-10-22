Melissa Klug mencionó que el padre de su hija, Jesús Barco estaría en saliditas con una joven de Huánuco.

Luego de la difusión de unas imágenes en “Magaly TV, La Firme”, donde el futbolista Jesús Barco aparece disfrutando de una fiesta en una piscina junto a varias mujeres, la empresaria Melissa Klug decidió romper su silencio y revelar cómo se enteró de la supuesta nueva relación del deportista en Huánuco. Además, explicó los verdaderos motivos que la llevaron a poner fin a su relación con el padre de su última hija.

En conversación con el productor del programa de Magaly Medina, la popular ‘Blanca de Chucuito’ contó que fue a través de TikTok donde comenzó a recibir mensajes alertándola de que Barco estaría saliendo con otra mujer. “Mira lo que me mandan”, señaló la empresaria al mostrar una captura del chat en el que se lee: “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”.

Si bien Melissa Klug no confirmó que se trate de una infidelidad, reconoció que la información la tomó por sorpresa. “Estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación, supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”, aclaró durante la entrevista, dejando entrever que la distancia y los problemas previos habrían debilitado la relación.

La empresaria también admitió que las recientes imágenes del futbolista divirtiéndose en una piscina la incomodaron profundamente, sobre todo por la falta de respeto que representan hacia su familia. “El simple hecho de estar él presente es una falta de respeto, qué más habrán hecho, no lo sé”, expresó con evidente molestia.

Pese a la polémica, Melissa Klug prefirió no dar más detalles sobre si el vínculo con Barco podría tener reconciliación, ya que actualmente ambos se encuentran enfocados en caminos distintos. Ella continúa atendiendo sus negocios, mientras que él busca reencaminar su carrera deportiva.

El escándalo, sin embargo, no solo afectó su vida personal, sino también la profesional del futbolista. Tras la difusión de las imágenes, su club Alianza Universidad de Huánuco anunció una medida disciplinaria en su contra.

“El club ha iniciado un proceso de despido contra los futbolistas que incurrieron en actos de indisciplina. Mientras tanto, quedan separados de los entrenamientos hasta que se evalúen sus descargos”, se lee en el comunicado emitido por la institución deportiva.