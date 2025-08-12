“Prima” de Josimar reveló la táctica para no ser descubierto: “Me pidió tomarme una foto casi besándonos con su primo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Manotazos de ahogado. Magaly Medina lanzó un informe donde entrevistaron a la “prima” venezolana de Josimar, la joven que tuvo un affaire con el cantante aseguró que ‘el rey de la salsa perucha’ le hizo un pedido insólito: que se tome una foto con un familiar ‘casi besándose’.
“Me pidió el favor de tomarme una foto con su primo, casi besándonos, para poder mandársela a su hija, a su tía, no sé a quién”, explicó Verónica González a Magaly Tv: La Firme.
Aunque en un inicio rechazó hacerlo, al final la venezolana aceptó hacerse la foto con su primo. “Hazlo por ti, por mí”, le dijo el intérprete del tema La Protagonista.
Como se recuerda, Josimar habló con el medio Instarándula donde comentó que la joven con la que fue visto agarrado de la mano era su “prima”, pero finalmente esto fue desmentido.
Josimar habla mal de María Fe: “Ella no trabaja ni m…”
Verónica Gonzáles, quien fue presentada como ‘prima’ por Josimar, compartió con Magaly TV La Firme un audio en el que el salsero lanza duras críticas contra María Fe Saldaña y su familia.
“Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí, su mamá vive en mi casa, no trabaja, ella no trabaja ni mier…, ella vive conmigo en Miami, ella vive en mi mansión, ella vive en mi casa, ella vive ahí conmigo. Me estoy dando cuenta que la mujer que supuestamente amo o que quiero le doy de todo", se le escucha decir a Josimar.