María Fe Saldaña sorprendió con su reacción ante llamada de Verónica González, la supuesta "prima" de Josimar , con quien habría tenido una relación.

Una fuerte polémica envuelve nuevamente a Josimar, luego de que se filtrara un audio que expone una conversación privada entre María Fe Saldaña y la supuesta “prima” del salsero. En la llamada, ambas abordan temas delicados relacionados con el cantante y las acusaciones que han surgido en su contra. El material fue difundido por Samuel Suárez a través de Instarándula y no tardó en generar reacciones en redes sociales.

Filtran tensa llamada entre María Fe Saldaña y la “prima” de Josimar

Samuel Suárez, creador de Instarándula, difundió un fragmento de la conversación telefónica que sostuvo con Verónica González, conocida como la supuesta “prima” de Josimar. En el audio, la mujer negó tener algún vínculo familiar con el salsero y reveló detalles de la relación que mantuvieron, situación que, según ella, llevó al cantante a acusarla de extorsión.

"Hoy me están acusando a mí de extorsionarlo, que saque las pruebas, entonces", se le escucha decir a la supuesta prima de Josimar mientras conversa con María Fe Saldaña, quien le expresó su respaldo y afirmó que le creía.

"Yo sé que tú no lo estás extorsionando", respondió Saldaña. "A mí me han escrito de todas las páginas de Perú y yo ni siquiera he respondido, solo he respondido a dos y si hubiese querido sacar dinero con eso... yo pago publicidad en mis redes sociales para trabajar día a día, no me hacen falta 500 seguidores de Perú, porque no me suman, me restan...", añadió Verónica. "Claro, porque tú trabajas en España", replicó la pareja del cantante.

En otro momento, María Fe preguntó: "¿Él ya no ha hablado contigo?". La venezolana negó contacto reciente y precisó: "No, no, lo último que dije es que le puse una frase como que la mentira siempre sale y ya está, es mejor quedar mal diciendo la verdad que diciendo una mentira y ya está y lo bloqueé, me bloqueó y ahí murió todo. No lo extorsioné, no le dije absolutamente más nada, habló con mi mamá".

"Yo sí te creo, ¿Qué habló con tu mamá?", insistió Saldaña, a lo que Verónica respondió que Josimar solo había conversado sobre lo ocurrido entre ellos. Finalmente, remarcó: "Yo también estoy quedando mal, no solo eres tú”.

‘Prima’ de Josimar le responde con todo tras acusaciones de chantaje

El conflicto entre Josimar y Verónica González sigue subiendo de tono. Luego de que el salsero la acusara públicamente de chantaje, la venezolana no se quedó callada y le lanzó un mensaje sin filtro en redes sociales: “Tú seguramente eras el prototipo de muchas. Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”. La publicación estuvo acompañada de un video del artista en sus inicios.

González ganó notoriedad tras desmentir al cantante en el portal Instarándula, luego de que él la presentara como su “prima de cariño” en medio de la difusión de imágenes donde ambos aparecían caminando de la mano en España. Esto ocurrió a pesar de que Josimar acababa de convertirse en padre con su pareja María Fe Saldaña. Según el músico, ella le habría pedido dinero para no destapar el escándalo y, además, afirmó que no era su “prototipo” de mujer.

En su descargo, la joven lanzó una advertencia que dejó al descubierto que podría contar más sobre su presunta relación con el salsero, asegurando que esta no era ni familiar ni amistosa como él afirmó. “La diferencia entre tú y yo es que yo sí me comporté a la altura y lo sabes… y no lo digo todo, porque si digo todo sabes perfectamente cuáles serán las consecuencias. Me encargaré de lo que tú y yo solo sabemos”, escribió.