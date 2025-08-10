Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’

Para ‘Samu’ de Instarándula, los audios de Josimar y su ‘prima’ serían reales y no creados con IA, dejando al administrador totalmente en shock.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’
    ‘Samu’ revela que los fuertes audios de Josimar y su ‘prima’ sí existen. | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
    Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’

    ¡Escándalo total! Pese a que Josimar negó tener grabaciones con Verónica Gonzáles, a quien presentó como su “prima” tras ser vistos de la mano en España, Samuel Suárez reveló haber escuchado dichas conversaciones.

    El periodista, que dirige ‘Instarándula’, aseguró que se trata de audios reales y no creados con inteligencia artificial. Además, afirmó que el contenido de lo dicho por el salsero a la joven venezolana es tan detallado y delicado que incluso él quedó sorprendido.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Paul Michael reaparece cantando “El Cervecero” tras rumores de infidelidad de López: “Llorando por su amor”

    ‘Samu’ confirma existencia de FUERTES AUDIOS

    El administrador de ‘Instarándula’ señaló que los audios son reales y que lo expresado por Josimar no sería generado con IA.

    Escúchame tiene audios y los acabo de escuchar y la información que le has dado es tan minuciosa y delicada sobre tu entorno que hasta yo me he sorprendido. Tú hablabas y ella te grababa y has dicho un montón de cosas. Quizá no sea el medio en sacarlo porque el audio existe y es un audio bastante fuerte, tú sabes lo que has hablado, lo que has dicho, no estoy autorizado”, indicó ‘Samu’.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Advierte a Josimar sobre material delicado

    El comunicador se dirigió directamente al salsero para aconsejarle cautela, dejando claro que no publicará el material por su alto contenido sensible.

    No me puedes decir que no es tu voz, pero así ella me dé la autorización, por este canal no va a salir. Personalmente, yo tengo mis límites y todo lo que le has dicho a ella, me parece que pasa la chacota porque hay información delicada (...) he escuchado tu voz con información que solo tú y María Fe saben. Ten cuidado con lo que hablas”, añadió.

    wapa.pe

    ‘Prima’ responde y descarta uso de IA

    Verónica Gonzáles negó que el material sea generado con inteligencia artificial y criticó las supuestas excusas del salsero. “Cómo se le ocurre inventar que si tenemos audios es de la IA. Qué absurdo. Él me envió las capturas que tenía contigo para estar prevenida, para seguir con la mentira y me envió todo”, indicó.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Cristian Rivero se SINCERA sobre la DOLOROSA razón por la que NO PUDO tener una hija con Gianella Neyra

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Paul Michael reaparece cantando “El Cervecero” tras rumores de infidelidad de López: “Llorando por su amor”

    Lo más vistos en Farándula

    Ethel Pozo entristece al anunciar DOLOROSA pérdida: "Estamos con el corazón destrozado"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;