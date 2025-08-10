Para ‘Samu’ de Instarándula, los audios de Josimar y su ‘prima’ serían reales y no creados con IA, dejando al administrador totalmente en shock.

‘Samu’ revela que los fuertes audios de Josimar y su ‘prima’ sí existen. | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

‘Samu’ revela que los fuertes audios de Josimar y su ‘prima’ sí existen. | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

¡Escándalo total! Pese a que Josimar negó tener grabaciones con Verónica Gonzáles, a quien presentó como su “prima” tras ser vistos de la mano en España, Samuel Suárez reveló haber escuchado dichas conversaciones.

El periodista, que dirige ‘Instarándula’, aseguró que se trata de audios reales y no creados con inteligencia artificial. Además, afirmó que el contenido de lo dicho por el salsero a la joven venezolana es tan detallado y delicado que incluso él quedó sorprendido.

‘Samu’ confirma existencia de FUERTES AUDIOS

El administrador de ‘Instarándula’ señaló que los audios son reales y que lo expresado por Josimar no sería generado con IA.

“Escúchame tiene audios y los acabo de escuchar y la información que le has dado es tan minuciosa y delicada sobre tu entorno que hasta yo me he sorprendido. Tú hablabas y ella te grababa y has dicho un montón de cosas. Quizá no sea el medio en sacarlo porque el audio existe y es un audio bastante fuerte, tú sabes lo que has hablado, lo que has dicho, no estoy autorizado”, indicó ‘Samu’.

Advierte a Josimar sobre material delicado

El comunicador se dirigió directamente al salsero para aconsejarle cautela, dejando claro que no publicará el material por su alto contenido sensible.

“No me puedes decir que no es tu voz, pero así ella me dé la autorización, por este canal no va a salir. Personalmente, yo tengo mis límites y todo lo que le has dicho a ella, me parece que pasa la chacota porque hay información delicada (...) he escuchado tu voz con información que solo tú y María Fe saben. Ten cuidado con lo que hablas”, añadió.

‘Prima’ responde y descarta uso de IA