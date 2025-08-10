La supuesta prima de Josimar reapareció con un sorpresivo mensaje público dedicado a María Fe Saldaña, pareja del salsero.

'Prima' de Josimar reaparece con mensaje a María Fe | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

'Prima' de Josimar reaparece con mensaje a María Fe | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

El ampay de Josimar en España, donde fue captado de la mano con una joven, sigue generando polémica. La mujer involucrada, identificada como Verónica González, decidió hablar y desmentir la versión del salsero. Además, sorprendió al dirigir un mensaje público a María Fe Saldaña, pareja del cantante.

'Prima' de Josimar lo desmiente y envía mensaje a María Fe Saldaña

El reciente ampay de Josimar en España, donde fue visto tomado de la mano con una joven, tomó un giro inesperado cuando Verónica González, protagonista de las imágenes, decidió contar su versión y desmentir al salsero.

En diálogo con el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, la ciudadana venezolana negó ser la supuesta “prima” a la que el cantante hizo referencia para explicar la situación. Además, compartió algunos detalles sobre la relación que mantiene con él.

En medio de la polémica, González sorprendió al enviar un mensaje público a María Fe Saldaña, pareja de Josimar. "Gracias por el tiempo. Mariafe, empática, humilde, sincera. Mañana será bonito", escribió, etiquetando la cuenta de Instarándula.

María Fe Saldaña se pronuncia en medio del escándalo de Josimar con venezolana

En medio de la controversia por los presuntos audios entre Josimar y la joven venezolana Verónica González, María Fe Saldaña decidió expresarse en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento.

Mientras el salsero insiste en que no existió infidelidad, pese a las grabaciones difundidas por Instarándula, la madre de sus hijos compartió un emotivo video con imágenes junto a los pequeños. “Podré ser reemplazable en miles de lugares, menos aquí. Jamás aquí”, escribió, dejando entrever la importancia de su rol como madre en estos momentos.