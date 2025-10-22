Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

Gianella Marquina viajó a Jamaica para celebrar el cumpleaños de su madrastra Gabriela Castillo junto a su padre Raúl Marquina y su familia.

Gianella Marquina demostró tener una buena relación con la familia de su papá. | Composición Wapa.

Gianella Marquina Klug, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió al compartir en redes sociales su más reciente viaje familiar a Jamaica, donde celebró el cumpleaños número 27 de su madrastra, Gabriela Castillo. La joven abogada disfrutó de unos días de descanso junto a su padre, Raúl Marquina, y su hermano Yarov, en un ambiente lleno de unión y afecto.

Un cumpleaños con sabor caribeño

El empresario Raúl Marquina utilizó su cuenta de Facebook para agradecer la presencia de su hija en la celebración. “Muchas gracias, hija mía, por acompañarnos en este lindo viaje”, escribió, acompañando sus palabras con fotografías familiares disfrutando del mar y los paisajes tropicales.

Las imágenes mostraron a Gianella compartiendo momentos junto a Gabriela y su familia en distintas locaciones del Caribe, evidenciando una relación cercana y armoniosa.

En sus propias historias de Instagram, la joven también publicó fragmentos del viaje, dejando ver la buena conexión que mantiene con la actual pareja de su padre.

Gianella Marquina tiene una fuerte relación con la familia de su padre

La complicidad entre Gianella Marquina y Gabriela Castillo no es nueva. Meses atrás, Gabriela acompañó a la hija de Melissa Klug durante su ceremonia de graduación como abogada, evento al que también asistieron Raúl Marquina y la popular “Blanca de Chucuito”.

Durante la celebración en Jamaica, Raúl Marquina dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “El 18 de octubre no fue un día cualquiera, una vez más hicimos algo diferente para celebrar el cumpleaños de la mujer más linda, inteligente, trabajadora, decidida, empoderada y soñadora que me ha tocado en la vida”, escribió junto a una tierna fotografía con Gabriela y su hija.

En otra publicación, añadió un mensaje aún más personal: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida, Gaby Castillo. Este año quedará por siempre en ti, porque pasamos tu cumple en un bello lugar y por primera vez con el ser que hoy en día y por siempre será el motor de tu vida, nuestro hijo Yarov”, compartió con orgullo.

Melissa Klug y Raúl Marquina mantienen una relación cordial

Pese a que su romance quedó en el pasado, Melissa Klug ha reiterado que mantiene una comunicación respetuosa y madura con Raúl Marquina, padre de su hija mayor. Ambos destacan la importancia de la cooperación en la crianza y el bienestar emocional de Gianella.

Su historia se remonta a la adolescencia de Melissa, quien tuvo a su primera hija a los 14 años. Aunque tomaron caminos distintos, siempre priorizaron el equilibrio familiar y el apoyo mutuo en la formación de su hija.