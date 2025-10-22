Melissa Klug se SINCERA con emotiva verdad sobre su ENFERMEDAD en medio del fin de su relación con Jesús Barco: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

La empresaria Melissa Klug vuelve a ser tendencia luego de confirmar el fin de su relación con Jesús Barco, tras el reciente ampay protagonizado por el futbolista. En medio de esta separación, la popular ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió al revelar que padece una enfermedad que la ha llevado a someterse a distintos procedimientos estéticos.

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ se comunicó con la empresaria luego de que se hicieran virales las imágenes de sus nuevos retoques. Durante la conversación, Melissa explicó que su decisión de pasar por el quirófano estuvo motivada por la dificultad que enfrenta para mantener su peso debido al hipotiroidismo que padece.

“Seis embarazos, la piel queda flácida. En mi último embarazo subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo, subo y bajo todo el tiempo. Tenía unos melones demasiados grandes así que me los achiqué como de quinceañera”, expresó Klug con total sinceridad, destacando además los cambios naturales que su cuerpo ha tenido tras convertirse en madre de seis hijos.

La cirujana Roma Coletti, encargada de sus intervenciones, detalló que Melissa se sometió a una reducción de mamas, una abdominoplastía y una rinomodelación costal.

“Ella estaba hace tiempo tratando de coordinar sus cirugías. Ha sido una planificación súper larga, por los riesgos en su caso. Es una paciente que ya ha tenido seis hijos, tiene cirugías previas, tenía fibrosis abdominal, comorbilidades, resistencia a la insulina e hipotiroidismo que le impedían, de repente, mantener su peso”, explicó la especialista.

Tras la polémica, Melissa Klug decidió pronunciarse brevemente a través del diario Trome para aclarar los rumores sobre su separación de Jesús Barco. Según contó, el comunicado publicado en sus redes fue un error, motivo por el cual lo eliminó poco después.

Asimismo, la empresaria descartó cualquier posibilidad de que exista una tercera persona involucrada, desmintiendo así las especulaciones sobre una posible infidelidad o conflicto externo que habría generado el quiebre sentimental.