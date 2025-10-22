Wapa.pe
Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

Jesús Barco se habría pronunciado en sus redes sociales con un potente mensaje donde insinúa que no buscará regresar con Melissa Klug. ¿Qué dijo?

    Parece que esta vez el amor entre Melissa Klug y Jesús Barco sí llegó a su fin. La empresaria chalaca confirmó su separación del futbolista, pese a que horas antes había generado confusión al borrar el comunicado en el que daba por terminada su relación. La noticia llega justo después de que Magaly TV: La Firme difundiera imágenes del deportista en plena fiesta junto a otros futbolistas y varias jóvenes en Huánuco.

    Jesús Barco deja mensaje tras separación con Melissa Klug

    Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraron a Jesús Barco disfrutando de varios días de relajo en compañía de Alexi Gómez, Carlos Ascues y un grupo de mujeres en una piscina. Ante la polémica, Melissa Klug confirmó públicamente que su relación estaba atravesando una fuerte crisis.

    “Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas. (…) Ahorita estoy mentalizándome en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar”, declaró la empresaria a Magaly TV: La Firme.

    Horas después, la respuesta del futbolista llegó a través de una historia en Instagram: “Reset, restart, refocus”, escribió, una frase que muchos interpretaron como su manera de cerrar el capítulo y comenzar una nueva etapa personal.

    Un nuevo comienzo para Jesús Barco

    El mensaje del exjugador de Alianza Universidad de Huánuco coincidió con la decisión del club de rescindir su contrato, tras los reportes de indisciplina difundidos en televisión. Según sus seguidores, el deportista estaría enfocado en “reconstruir su vida” y buscar una nueva oportunidad en otro equipo.

    Mientras tanto, Melissa Klug se muestra más reservada en redes sociales. Ha limitado los comentarios en sus publicaciones y evita referirse directamente al tema, centrando su atención en su familia y en su recuperación emocional.

