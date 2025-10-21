Melissa Klug, nuevamente, en el ojo de la tormenta luego que Jesús Barco fuera captado por las cámaras de Magaly Medina en Huánuco, donde juega en el Alianza Universidad de Huánuco. Desde septiembre desde este año, ‘Los Urracos’ obtuvieron videos donde se ve al jugador en una piscina con sus compañeros Alexi Gomez y Carlos Ascues al lado de mujeres. Es más, en las primeras semanas de este mes se lo vio en búnker. ¿Qué decisión tomó ‘La Chalac’?

Melissa Klug tomo drástica decisión luego de ‘ampay’ de Jesús Barco

Magaly Medina reveló la verdadera razón por la que Melissa Klug decidió publicar este sorpresivo comunicado donde anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco el pasado 19 de octubre, el cual duró unos minutos porque luego lo eliminó y afirmó que fue un ‘error’.

Pero no contó que Magaly emitiera el ampay del futbolista donde se le ve en una piscina junto a compañeros de su club y jóvenes mujeres en ropa de baño y, posteriormente, en una fiesta que genera más dudas que certezas sobre el motivo del viaje a Huánuco que no solo sería desempeñarse como futbolista en su actual equipo.

La difusión de estas imágenes habría provocado la molestia de “La Chalaca”, quien reaccionó con fuerza, aunque poco después decidió retractarse por motivos que aún no ha explicado. En conversación con Magaly TV: La Firme, Melissa Klug reconoció que atraviesa una crisis con Jesús Barco y que no sabe si la relación podrá superarse.

Tras el escándalo, la madre de Samahara Lobatón no permaneció indiferente y dejó claro que no está dispuesta a tolerar las críticas que la acusan de “pasar por alto” los comportamientos del futbolista, pese a que ya es padre de familia y continúa actuando como si fuera un hombre soltero.