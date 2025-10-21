Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

Melissa Klug toma drástica decisión tras 'AMPAY' de Jesús Barco junto a mujeres en una piscina

Después que Magaly emitiera el 'ampay' de Jesús Barco disfrutando con bellas mujeres en bikini en piscina, Melissa Klug tomó una contundente decisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug toma drástica decisión tras 'AMPAY' de Jesús Barco junto a mujeres en una piscina
    Melissa Klug tomó drástica decisión. ¿Qué hizo? | Composición Wapa.
    Melissa Klug toma drástica decisión tras 'AMPAY' de Jesús Barco junto a mujeres en una piscina

    Melissa Klug, nuevamente, en el ojo de la tormenta luego que Jesús Barco fuera captado por las cámaras de Magaly Medina en Huánuco, donde juega en el Alianza Universidad de Huánuco. Desde septiembre desde este año, ‘Los Urracos’ obtuvieron videos donde se ve al jugador en una piscina con sus compañeros Alexi Gomez y Carlos Ascues al lado de mujeres. Es más, en las primeras semanas de este mes se lo vio en búnker. ¿Qué decisión tomó ‘La Chalac’?

    Melissa Klug tomo drástica decisión luego de ‘ampay’ de Jesús Barco

    Magaly Medina reveló la verdadera razón por la que Melissa Klug decidió publicar este sorpresivo comunicado donde anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco el pasado 19 de octubre, el cual duró unos minutos porque luego lo eliminó y afirmó que fue un ‘error’.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    Pero no contó que Magaly emitiera el ampay del futbolista donde se le ve en una piscina junto a compañeros de su club y jóvenes mujeres en ropa de baño y, posteriormente, en una fiesta que genera más dudas que certezas sobre el motivo del viaje a Huánuco que no solo sería desempeñarse como futbolista en su actual equipo.

    La difusión de estas imágenes habría provocado la molestia de “La Chalaca”, quien reaccionó con fuerza, aunque poco después decidió retractarse por motivos que aún no ha explicado. En conversación con Magaly TV: La Firme, Melissa Klug reconoció que atraviesa una crisis con Jesús Barco y que no sabe si la relación podrá superarse.

    wapa.pe

    Tras el escándalo, la madre de Samahara Lobatón no permaneció indiferente y dejó claro que no está dispuesta a tolerar las críticas que la acusan de “pasar por alto” los comportamientos del futbolista, pese a que ya es padre de familia y continúa actuando como si fuera un hombre soltero.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Valeria Flórez, conductora de ‘Un día en el mall’, se convierte en madre por primera vez y comparte tierna foto de su bebé

    Consciente de la polémica, Klug decidió restringir los comentarios en sus redes sociales, permitiendo que solo un grupo reducido de seguidores pueda interactuar con sus publicaciones. Esta decisión recuerda a la que tomó Jesús Barco semanas antes, justo cuando comenzaron los rumores sobre su distanciamiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug toma drástica decisión tras 'AMPAY' de Jesús Barco junto a mujeres en una piscina
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    Carlos Galdós anuncia que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad

    Melanie Martínez no calló más sobre conflicto de su hija con Christian Domínguez y confirmó la razón

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    Magaly Medina sorprende al revelar su primera cirugía facial a los 60 años: “Me cotizaron 142 mil dólares”

    Lo más vistos en Farándula

    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco

    Melissa Klug comparte insólito aviso acerca de su hija con Jesús Barco tras revelar separación

    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;