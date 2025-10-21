La conductora de ‘Un día en el mall’ dio a luz a su primera hija este lunes 20 de octubre y conmovió a todos al compartir una tierna foto en redes sociales.

Valeria Flórez, conductora de ‘Un día en el mall’ y segunda finalista del Miss Perú Universo 2022, se convirtió en madre este lunes 20 de octubre. A través de las redes de Willax Televisión, canal donde trabaja, se compartió un emotivo video dándole la bienvenida a su pequeña. La noticia llenó de alegría a sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en felicitarla por esta nueva etapa llena de amor y ternura.

Valeria Flórez, se convierte en madre por primera vez

La influencer dio una inesperada noticia en el Día de la Madre de 2025, cuando anunció que estaba embarazada tras casarse a finales del 2023. La ex Miss Supranational Perú compartió la buena nueva a través de sus redes sociales, mostrando su pequeña pancita de gestación y la ecografía. Después de varios meses de espera, la conductora finalmente tuvo entre sus brazos a su hija, fruto de su matrimonio con Andrés Ugarte. Este lunes 20 de octubre se dio a conocer el nacimiento de Isabella, su primera hija.

Con el paso de las horas, la modelo aún no se ha pronunciado en sus redes sociales; sin embargo, Willax Televisión le dedicó un emotivo video repasando su carrera en la televisión y su paso por los certámenes de belleza. Al final del clip, se muestra una imagen difuminada de su recién nacida en el hospital. La publicación generó gran emoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla y darle la bienvenida a su pequeña Isabella.

Valeria Flórez y su tierno e íntimo baby shower