Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, culmina prestigiosa carrera y 'Chalaca' emocionada: "Te amo con todo mi ser"

Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, culminó su primera carrera profesional y su madre celebró orgullosa en redes: ¿qué estudió y qué le dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, culmina prestigiosa carrera y 'Chalaca' emocionada: "Te amo con todo mi ser"
    Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug | Composición Wapa | Instagram
    Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, culmina prestigiosa carrera y 'Chalaca' emocionada: "Te amo con todo mi ser"

    Melissa Klug reapareció en redes sociales con una noticia que la llenó de orgullo, luego de haber sido vista en Huánuco acompañando a Jesús Barco. Y es que Melissa Lobatón Klug, su hija menor con Abel Lobatón, culminó su primera carrera profesional a los 23 años. ¿Qué estudió y qué mensaje le dedicó ‘La Chalaca’ a su engreída?

    wapa.pe

    LEER MÁS: Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán

    Melissa Lobatón culmina su carrera y Klug la aplaude

    Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, sumó un logro más a su vida tras haberse comprado su primera camioneta en 2024. Ahora, la propia ‘Chalaca’ reveló que su engreída finalizó este viernes 08 de agosto su carrera profesional.

    Con este paso, Lobatón se convierte en la segunda hija de la pareja de Jesús Barco en lucirse como toda una profesional. Asistió a su examen final de la carrera de repostería, aprobándolo con éxito y obteniendo el título de pastelera.

    wapa.pe

    Su prueba consistió en preparar y decorar una elegante torta de buttercream con frambuesas, que cautivó por su presentación y fue el desafío final de esta aventura que tanto disfruta.

    "Estoy tan orgullosa de ti mi vida terminaste tu carrera de pastelería. Ahora siii vamos por ese sueño. Te amo con todo mi ser Melissa Lobatón Klug", escribió Klug en Instagram mostrando el postre.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Mario Irivarren y Onelia Molina se besan EN VIVO y confirman reconciliación: "Hemos aprendido en este tiempo"

    Melissa Lobatón responde al emotivo mensaje

    Cabe recordar que Melissa Lobatón mantiene un vínculo más estrecho con su madre que con Abel Lobatón, a tal punto que el pasado Día del Padre la saludó a ella y no a su progenitor.

    Por ello, la joven no dudó en reaccionar a las palabras de su madre, expresando su gratitud por su apoyo incondicional en cada etapa de su vida. "Te amo madre, gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo", escribió Melissa en respuesta a la publicación de su progenitora.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, culmina prestigiosa carrera y 'Chalaca' emocionada: "Te amo con todo mi ser"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Natalia Segura anuncia que será 'madre' por segunda vez con Ignacio Baladán: “Tengo el ovario alborotado”

    Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán

    Christian Domínguez no aguanta las lágrimas y toma insólita decisión con hijos de Karla Tarazona tras imputaciones de Leonard León

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Lo más vistos en Farándula

    Cielo Fernández es RETIRADA en pleno show de Corazón Serrano por sorpresivo motivo: "Gracias..."

    Melissa Paredes sufre gran susto mientras sale a la luz polémico comportamiento de Ale Venturo con su hija

    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Diego Chávarri le pide a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;