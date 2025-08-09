Melissa Lobatón , hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, culminó su primera carrera profesional y su madre celebró orgullosa en redes: ¿qué estudió y qué le dijo?

Melissa Klug reapareció en redes sociales con una noticia que la llenó de orgullo, luego de haber sido vista en Huánuco acompañando a Jesús Barco. Y es que Melissa Lobatón Klug, su hija menor con Abel Lobatón, culminó su primera carrera profesional a los 23 años. ¿Qué estudió y qué mensaje le dedicó ‘La Chalaca’ a su engreída?

Melissa Lobatón culmina su carrera y Klug la aplaude

Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, sumó un logro más a su vida tras haberse comprado su primera camioneta en 2024. Ahora, la propia ‘Chalaca’ reveló que su engreída finalizó este viernes 08 de agosto su carrera profesional.

Con este paso, Lobatón se convierte en la segunda hija de la pareja de Jesús Barco en lucirse como toda una profesional. Asistió a su examen final de la carrera de repostería, aprobándolo con éxito y obteniendo el título de pastelera.

Su prueba consistió en preparar y decorar una elegante torta de buttercream con frambuesas, que cautivó por su presentación y fue el desafío final de esta aventura que tanto disfruta.

"Estoy tan orgullosa de ti mi vida terminaste tu carrera de pastelería. Ahora siii vamos por ese sueño. Te amo con todo mi ser Melissa Lobatón Klug", escribió Klug en Instagram mostrando el postre.

Melissa Lobatón responde al emotivo mensaje

Cabe recordar que Melissa Lobatón mantiene un vínculo más estrecho con su madre que con Abel Lobatón, a tal punto que el pasado Día del Padre la saludó a ella y no a su progenitor.