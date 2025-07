El curioso episodio ocurrió mientras participaba en el programa ‘Ponte en la cola’. Al ingresar al set, el conductor Ricardo Rondón no perdió la oportunidad de comentar que la empresaria habría tenido malestares físicos, insinuando que podrían tratarse de síntomas de embarazo.

“¿Estás bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Antes de la entrevista pidió un Gravol, tenía náuseas. Le dimos la pastilla. Le dio mareo, le dio náuseas. ¿Es cierto que pediste una pastilla, no? Vamos por el séptimo ”, dijo Rondón en tono de broma, aludiendo a un posible nuevo hijo.

Melissa, entre risas, no negó haber pedido el medicamento: “Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada”, comentó en tono juguetón, dejando boquiabiertos a los conductores. Sin embargo, de inmediato desmintió la noticia: “No, mentira, me sentía mal de verdad”, aclaró, descartando así que esté esperando un nuevo bebé.