La ‘Blanca de Chucuito’ fue honesta al comentar que espera que no tenga más hijos. “Espero que no, porque es supercomplicado. Yo he sido mamá muy joven. Yo creo que, con su hombrecito, dice ella, se planta” , comentó, refiriéndose al embarazo de su hija y llegada del nieto varón.

“Antes que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos y yo le decía que había que esperar. (Sí dije) que me iba a ligar, pero eso puede ser mucho más adelante. Al final no me ligué porque tuve un parto natural”, explicó con naturalidad.