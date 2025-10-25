John Kelvin volvió a acaparar titulares en el espectáculo peruano tras un bochornoso episodio este viernes 24 de octubre. Luego de varios meses de aparente tranquilidad, el cantante fue retirado de un local nocturno por excederse en el consumo de alcohol. Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ registraron el momento, mostrando al artista en evidente estado de ebriedad y generando nueva polémica en su carrera.

John Kelvin es echado de local tras exceso de copas

Este vergonzoso incidente habría sucedido el miércoles 22 de octubre, en un local de San Martín de Porres, alrededor de las 11:30 p.m. El cantante perdió el control de su consumo de alcohol, lo que provocó que fuera retirado del establecimiento.

“Él diciendo que está en tratamiento y es un hombre nuevo, que ya conoció a Dios, mírenlo ahora, esta imagen que nos mandaron al chismefono”, resaltó la periodista antes de mostrar las imágenes.

“Está totalmente ebrio, tan ebrio y no sé qué escándalo haría o qué haría, que lo sacan de ahí, con seguridad. Y él está reclamando en este video: ‘Nunca me han botado’. Pero escuchen la voz, es un hombre que está en estado etílico de todas maneras”, indicó la periodista.

Según lo que se escucha decir a John Kelvin en el video emitido por Magaly Medina, él reclamaba por haber sido retirado del local. Es importante señalar que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse.

“Nunca me han botado, no. (Pórtate bien, ¿qué ha pasado?) Yo no he hecho nada (pórtate bien, ¿te han sacado a ti) Me han sacado, normal, no hay problema, no importa. No me interesa, yo me río (Tú te ríes, pero te sacan feo, mira cómo te saca el de seguridad)“, se le escucha decir al cumbiambero.

Magaly Medina arremete contra John Kelvin

Por otra parte, la ‘Urraca’ aprovechó para sugerirle a John Kelvin que busque ayuda psicológica, debido a que ha recaído en el consumo de alcohol.