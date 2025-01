En un video, el cantante aclaró que no fue detenido , sino simplemente intervenido por las autoridades tras salir de una reunión en la que, según dijo, "no tomó, solo brindó".

“Están malinformando a la gente, yo me encuentro libre, transitando como cualquier persona... yo tuve una intervención saliendo de una reunión, estuve manejando y por respeto a la policía acepto la intervención como cualquier ciudadano, voy a la comisaría, me sacan dosaje etílico”, declaró John Kelvin.

“Acá está mi prueba, 0.27, es hasta 0.50. Yo le había dicho a la oficial que había brindado pero no tomado, yo me sentía en condiciones de poder manejar, estaba bien. No ha sido una detención, ha sido una intervención. El que no la debe no la teme, yo siempre voy a acatar las leyes, no voy a aceptar más difamaciones, basta que sigan usando mi nombre para malinformar”, expresó visiblemente molesto.