Christian Yaipén y miembros del Grupo 5 envían su apoyo ante velorio de Víctor Yaipén

Según sus declaraciones, Elmer 'Chico' Yaipén estuvo presente en el velorio junto a otros familiares cercanos. No obstante, Christian Yaipén y su hermana Andy no pudieron asistir. Víctor Jr. mencionó que Christian se comunicó con su hermano Donald para expresar sus condolencias y explicó que, hasta donde sabía, no se encontraba en el país en ese momento.