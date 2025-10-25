Jefferson Farfán viajó con Xiomy Kanashiro y sus hijos, pero la inesperada ausencia de alguien cercano generó sorpresa y especulación.

En medio de una nueva polémica con Darinka Ramírez, madre de su última hija, Jefferson Farfán vuelve a acaparar titulares al protagonizar un inesperado viaje familiar junto a Xiomy Kanashiro, su actual pareja, Maialen, su hija mayor, y Adriano, el hijo que tuvo con Melissa Klug.

Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron el preciso instante del encuentro en el aeropuerto, donde un detalle no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios en redes.

Jefferson Farfán reúne a su hijo mayor con Xiomy Kanashiro

Después de que ambos confirmaran sus planes de matrimonio, Jefferson Farfán volvió a sorprender al dar un paso más en su relación al presentar a Xiomy Kanashiro con sus hijos mayores, Maialen y Adriano, durante un exclusivo viaje por los Estados Unidos.

Hasta ahora no se les había visto compartiendo momentos con los hijos que el exfutbolista tuvo con Melissa Klug ni con la menor que tuvo con Darinka Ramírez. Por esa razón, causó sorpresa verlo en imágenes de ‘Magaly TV: La Firme’, donde fue captado en el aeropuerto junto a su pareja, su hija mayor y Adriano Farfán, primogénito de Melissa Klug y de ‘El 10 de la calle’.

El mejor amigo de Paolo Guerrero estaría buscando que su actual novia logre una conexión con sus hijos antes de la esperada boda; no obstante, un detalle llamó la atención. Durante todo el recorrido, desde su llegada al aeropuerto, el joven —vestido con una polera blanca— se mantuvo cerca de su padre y su hermana, marcando cierta distancia con Xiomy, quien se mostraba más cercana a la joven de 19 años y a su pareja.

Entre sonrisas, Xiomy y Farfán pasaban el tiempo mientras esperaban los documentos y procedimientos previos al vuelo, aunque no se pudieron conocer las verdaderas reacciones de Adriano, ya que su rostro fue difuminado al no ser mayor de edad. ¿Se sintió incómodo?