Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Melissa Klug se reinventa tras separarse de Jesús Barco y se somete a múltiples cirugías, incluida una remodelación costal.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"
    Melissa Klug anunció separación de Jesús Barco y un cambio radical. | Composición Wapa.
    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

    Después de confirmar su distanciamiento de Jesús Barco, Melissa Klug decidió dar un giro total a su vida personal y física. La empresaria sorprendió al reaparecer con una notoria transformación estética, revelando que pasó por varios procedimientos quirúrgicos, entre ellos una remodelación costal, una técnica poco común en el país.

    El tema fue abordado en el programa Magaly TV: La Firme, donde se mostró un video en el que la popular "Blanca de Chucuito" admite entre risas el dolor del postoperatorio. “Estoy tuneada. Me duele hasta el ojo que respiro”, bromeó Melissa, dejando en claro que está atravesando una etapa de renovación total. Su cirujana plástica también brindó detalles sobre los tratamientos que marcaron el inicio de su nueva etapa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    Los retoques estéticos que se realizó Melissa Klug

    La especialista Roma Coletti, encargada de las cirugías de Melissa, explicó que el proceso incluyó varios procedimientos estéticos diseñados para mejorar su figura y corregir intervenciones anteriores. “Hace tiempo quería verse más regia”, señaló la cirujana.

    Entre las operaciones que se le realizaron destacan la reducción de mamas, una abdominoplastia para tratar fibrosis generada por tratamientos previos y la mencionada remodelación costal, técnica que busca afinar la silueta modificando la estructura de las costillas.

    De acuerdo con Coletti, la decisión de Melissa responde a una necesidad personal de “reinicio” tras meses complicados. Su nueva figura simboliza el cierre de un ciclo y el comienzo de otro en su vida profesional y emocional.

    Una cirugía con riesgos y una motivación emocional

    Roma Coletti reveló que el caso de la empresaria exigió una planeación detallada debido a su historial médico. “Es una paciente que ya ha tenido seis hijos, tiene cirugías previas, tenía fibrosis abdominal, comorbilidades, resistencia a la insulina, hipotiroidismo que le impedían mantener su peso. Incluso hemos estado como un mes con cámara hiperbárica para tratar de tener mejores resultados”, detalló.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Klug ya no CONFÍA en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

    La cirujana aseguró que Melissa buscaba una transformación integral no solo por estética, sino también como parte de un proceso emocional.
    “Es como una reseteada. De repente el tema de inseguridades, volver a empezar… Ella puede lucir mejor la ropa, sobre todo después de que la hayan criticado por el vestido rosa. Seguro va a querer salir a lucir”, agregó la médica en diálogo con el programa de ATV.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug ya no CONFÍA en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

    Magaly Medina amenaza a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    Carlos Galdós anuncia que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad

    Hija de Domínguez revela que su padre le descartó reconciliación con Karla Tarazona: ‘Me dijo que nunca iba a pasar

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina sorprende al revelar su primera cirugía facial a los 60 años: “Me cotizaron 142 mil dólares”

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Valeria Flórez, conductora de ‘Un día en el mall’, se convierte en madre por primera vez y comparte tierna foto de su bebé

    Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela gran paso en su relación: "Hoy lo vamos a..."

    Melanie Martínez no calló más sobre conflicto de su hija con Christian Domínguez y confirmó la razón

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;