Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Después de confirmar su distanciamiento de Jesús Barco, Melissa Klug decidió dar un giro total a su vida personal y física. La empresaria sorprendió al reaparecer con una notoria transformación estética, revelando que pasó por varios procedimientos quirúrgicos, entre ellos una remodelación costal, una técnica poco común en el país.

El tema fue abordado en el programa Magaly TV: La Firme, donde se mostró un video en el que la popular "Blanca de Chucuito" admite entre risas el dolor del postoperatorio. “Estoy tuneada. Me duele hasta el ojo que respiro”, bromeó Melissa, dejando en claro que está atravesando una etapa de renovación total. Su cirujana plástica también brindó detalles sobre los tratamientos que marcaron el inicio de su nueva etapa.

Los retoques estéticos que se realizó Melissa Klug

La especialista Roma Coletti, encargada de las cirugías de Melissa, explicó que el proceso incluyó varios procedimientos estéticos diseñados para mejorar su figura y corregir intervenciones anteriores. “Hace tiempo quería verse más regia”, señaló la cirujana.

Entre las operaciones que se le realizaron destacan la reducción de mamas, una abdominoplastia para tratar fibrosis generada por tratamientos previos y la mencionada remodelación costal, técnica que busca afinar la silueta modificando la estructura de las costillas.

De acuerdo con Coletti, la decisión de Melissa responde a una necesidad personal de “reinicio” tras meses complicados. Su nueva figura simboliza el cierre de un ciclo y el comienzo de otro en su vida profesional y emocional.

Una cirugía con riesgos y una motivación emocional

Roma Coletti reveló que el caso de la empresaria exigió una planeación detallada debido a su historial médico. “Es una paciente que ya ha tenido seis hijos, tiene cirugías previas, tenía fibrosis abdominal, comorbilidades, resistencia a la insulina, hipotiroidismo que le impedían mantener su peso. Incluso hemos estado como un mes con cámara hiperbárica para tratar de tener mejores resultados”, detalló.