Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

Familiares de Farfán estarían furiosos con aparición de 'Cri Cri' en la TV: "Sale a hablar riéndose sabiendo que hay una víctima"

La familia de Jefferson Farfán estaría indignada por las recientes apariciones de Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, en televisión y redes sociales.

    Familia Farfán no habría tomado bien la exposición de Cri Cri en la TV
    La familia de Jefferson Farfán no se quedó callada ante la reciente exposición mediática de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’. El exfutbolista reapareció en televisión y redes sociales, lo que generó gran indignación en el entorno del exseleccionado. Desde el lado legal, se recordó que el proceso judicial en su contra aún está en curso. La familia considera sus apariciones una falta de respeto hacia la víctima.

    Familia de Jefferson Farfán arremete contra 'Cri Cri' por sus apariciones en TV

    El entorno de Jefferson Farfán volvió a pronunciarse tras la aparición de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, en programas de televisión y redes sociales. La participación del exfutbolista en el polémico programa ‘El Valor de la Verdad’ habría encendido la molestia de la familia del exseleccionado nacional, que considera ofensiva la exposición mediática del acusado.

    “Después de ver a las personas, a la mamá, a él saliendo por televisión, nosotros no hemos salido a decir nada. (...) No me parece justo”, señaló el abogado Javier Muñoz, quien representa legalmente a la familia Farfán.

    El letrado fue enfático en que la justicia aún no ha concluido el proceso que involucra a Martínez Guadalupe y calificó sus apariciones como un acto de burla.

    “Lo que él puede hacer con su vida, a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos incomoda es que salga por los canales en son de burla. La justicia no ha terminado todavía de hacer su trabajo, eso está en apelación. Nos incomoda de la forma cómo sale a hablar, mofándose, riéndose, sabiendo él que hay una víctima”, declaró para Kathy Sheen.

    Cristian Martínez Guadalupe generó indignación luego de que circulara un video junto a Bryan Torres y, poco después, se anunciara su presentación en el programa conducido por Beto Ortiz. La participación del exfutbolista no pasó desapercibida, ya que en el avance del espacio televisivo se le ve visiblemente afectado, llorando y proclamando su inocencia frente al caso de violación que enfrenta.

    “Veo a la persona que sale tranquila por la televisión. Él puede trabajar en lo que quiera, pero siempre respetando a la familia que le dio la mano”, puntualizó el abogado de la familia Farfán en diálogo con la periodista Kathy Sheen.

    Defensa de la familia Farfán insiste en que el caso no está cerrado

    El abogado de la familia de Jefferson Farfán reiteró que el proceso judicial contra Cristian Martínez Guadalupe continúa y que aún queda camino por recorrer. El letrado hizo énfasis en que la víctima mantiene su versión de los hechos y que existen elementos que podrían cambiar el rumbo del caso.

    “Sí existe una víctima que es mi patrocinada, que sí fue agraviada, porque así dice la sentencia. Mi patrocinada sigue indicando de que él es el autor. Ya hemos presentado el recurso de apelación, la fiscalía ha presentado ya el recurso de apelación. Esto va a ser reexaminado. Esto no termina. Hay bastantes medios probatorios que no fueron tomados en cuenta y no le dieron el valor, que realmente sí le dio el voto singular, porque este fue, no por unanimidad, fue por mayoría la sentencia”, remarcó.

    El abogado también explicó los posibles escenarios que se abren tras la apelación: “Acá pueden suceder dos cosas: uno, que declaren nulo el proceso, o declaren fundada nuestro recurso y al señor se le imponga los 20 años y 6 meses de prisión que se está solicitando”, agregó.

