¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

Melissa Linares rompe su silencio y confiesa si siente celos de Susana Alvarado tras desenmascarar a Paco Bazán

Melissa Linares explica por qué decidió hablar en plena relación de Paco Bazán con Susana Alvarado y aclara las dudas que generó su exposición pública.

    La madre de la última hija de Paco Bazán, Melissa Linares, sorprendió a la farándula peruana al aparecer por primera vez ante cámaras para revelar el verdadero rostro del conductor. Su testimonio desató una ola de comentarios y dudas, pues muchos se preguntaron por qué decidió hablar recién ahora, justo cuando él mantiene una relación con Susana Alvarado, generando más interrogantes en torno a su revelación.

    Melissa Linares revela cómo se siente ante la relación de Paco Bazán y Susana Alvarado

    En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Melissa Linares decidió contar su versión de los hechos a través de una llamada telefónica con el programa. Sin embargo, no anticipó que la conductora le consultaría directamente si sentía celos de la actual pareja de Paco Bazán, algo que ella rechazó de manera tajante.

    "Podría decirse que a ti te han dado celos salir con la cumbiambera y por eso ahora has hecho esta denuncia pública, te sientes despechada", especuló Magaly Medina. Por su parte, la joven respondió sin titubear y afirmó: "Él está fuera de mi vida hace casi tres, ¿por qué sería ahora?".

    Finalmente, Melissa Linares reveló la dura razón que la llevó a hacer pública su denuncia: "Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver a mi hija cómo se le rompe el corazón. Ella sabe que le toca verlo y no ocurre, la han dejado esperando con regalo en mano y no la han recogido... verla acostarse para dormir llorando", contó.

    Cuando Paco Bazán y Melissa Linares fueron vistos juntos en un ampay

    En junio de 2022, Amor y Fuego difundió un ampay donde se veía a Paco Bazán sujetando la mano de Melissa Linares mientras ambos hacían fila para ingresar a un concierto de reguetón. El exarquero de Universitario se mostró claramente incómodo al percatarse de las cámaras e incluso se acercó al reportero para preguntar qué programa estaba registrando las imágenes, ya que aún no entraba al evento y no esperaba ser abordado por la prensa.

    Un año después, en julio de 2023, Bazán llamó la atención al compartir una revelación sobre su vida privada. Indicó que estaba practicando la “castidad” y viviendo un proceso espiritual con el objetivo de recuperar su matrimonio con Janice, madre de sus dos primeros hijos. “No voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa”, declaró en un pódcast, asegurando que estaba dispuesto a esperar “de rodillas” para lograr reconciliarse.

