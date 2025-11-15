Christian Domínguez vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que la madre de Camila revelara que el cantante no la llamó ni le dio un detalle por su cumpleaños, pese a sus disculpas públicas. En medio de este tenso panorama y mientras enfrenta la denuncia contra Melanie Martínez, Alejandra Baigorria, quien hoy tiene a la joven como modelo, decidió marcar distancia del músico y sorprenderla con un emotivo regalazo. ¿Qué le dio?

Alejandra Baigorria engrie a la hija de Domínguez en su cumpleaños

Alejandra Baigorria y Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, han fortalecido su vínculo en medio de la controversia que enfrenta el cantante, quien denunció a la madre de la menor por violencia psicológica tras difundirse transmisiones en vivo en las que lo acusaba de ser un mal padre.

Aunque Camila abrazó a su progenitor durante la audiencia con Melanie Martínez y él le ofreció disculpas en Préndete, la madre de la joven señaló que el artista no tuvo ningún gesto por su cumpleaños número 17, celebrado el 13 de noviembre, fecha en la que todos la llenaron de afecto excepto él.

A esto se sumó que Domínguez apareciera obsequiándole una camioneta a Karla Tarazona, lo que generó molestia entre el público. En paralelo, Baigorria decidió no quedarse atrás y se propuso regalarle a Camila un día especial con un detalle significativo que reflejara el cariño que le tiene.

El presente fue nada menos que su vestido de promoción, confeccionado a su gusto y medida por una destacada diseñadora. La sorpresa emocionó tanto a la joven que abrazó efusivamente a la esposa de Said Palao al encontrar la tela ideal para su anhelado atuendo.

La empresaria llevó a Camila a Gamarra y la presentó con la misma diseñadora que elaboró su traje de bodas, uno de los más elogiados en los matrimonios de Chollywood. Junto a Melanie Martínez, todas participaron en la elección del diseño y color perfectos para que la adolescente deslumbre en su celebración especial.

“Estamos en el emporio de Gamarra, mi lugar favorito y adivinen con quién hemos venido a elegir su viaje de promoción. Hemos venido a ayudarla y asesorarla para que en su fiesta de promoción lleve el mejor vestido (...) Aquí es el mundo de las telas, falta la diseñadora estrella, la que hizo mi vestido de novia, ella va encargarse. Lo vas a dejar espectacular. ¿Lista para elegir las telas? (...) Ya estamos listas, tenemos el color y diseño elegido”.