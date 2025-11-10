Alejandra Baigorria no duda en respaldar a la hija de Christian Domínguez: "Trabaja para nuestra marca y la voy a apoyar"

Alejandra Baigorria reveló que seguirá trabajando con la hija de Christian Domínguez con su marca de ropa.

Christian Domínguez comentó que su hija estaba descuidando el colegio por trabajar con Ale Baigorria. | Composición Wapa

Alejandra Baigorria no dudó en expresar su apoyo hacia la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, después que ellos se enfrascaran en una polémica que llegó a los tribunales por el bienestar de la joven de 16 años.

La empresaria de Gamarra optó por referirse nuevamente sobre el tema, luego que el líder de ‘La Orquesta Internacional’ contara en el programa ‘Préndete’ y dijera que le comunicaron que su hija estaba trabajando con la chica reality por las redes sociales.

“Es un tema que deben ver ellos. La conocí, ella está trabajando para nuestra marca, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Es una chiquita súper linda y ya, de mi lado está apoyarla en lo que yo pueda”, declaró Alejandra Baigorria para Más Espectáculos.

Por su parte, Karen Dejo también se pronunció sobre la situación e hizo un llamado a los padres que sean más responsables con las emociones de sus hijos, ya que por estos temas son expuestos en las redes sociales.

“Las cosas como estas no se exponen en los medios porque les dan el poder a que hablen cualquier cosa... Yo no sé lo que pase a la interna del hogar de cada uno de ellos, yo solo espero que por el bien emocional de su niña, porque nosotros somos adultos y somos más duros emocionalmente porque nos hemos caído y nos hemos levantado, pero a los niños hay que cuidarlos”, dijo la bailarina.

¿Cuál fue la opinión de Christian Domínguez sobre el trabajo de su hija con Ale Baigorria?

Christian Domínguez quebró su silencio tras la controversia que se dio cuando al demandar a Melanie Martínez por violencia psicológica en agravio de su menor hija de 16 años.

Durante la entrevista que le dio a Kurt Villavicencio en ‘Préndete’, el cantante señaló que asistió en una reunión con la directora del colegio de la adolescente donde le llamaron la atención por el trabajo que viene haciendo al lado de Alejandra Baigorria.

“Sí, hubo un llamado de atención por parte del colegio de mi hija. Me pude acercar al colegio a hablar con la directora, recibí una llamada de atención porque mi hija no puede faltar al colegio por un trabajo, es menor de edad”, comentó.

Y es que, todo indica que la menor no ha estado asistiendo a clases un día de semana por viajar junto a su madre y Alejandra Baigorria para ser parte de su nueva colección de ropa.

“El llamado de atención fue que si esto volvía a ocurrir, sobre todo en exámenes, me podía denunciar por la DEMUNA a los padres de familia. Me enseñaron una justificación del viaje, pero era día de semana. Me dijeron que si volvía a ocurrir...”, reveló.

Asimismo, Christian Domínguez comentó que no sabía que su menor hija estaba trabajando con la ‘gringa de Gamarra’ hasta que lo vio en las redes sociales. “Si me hubieran comunicado, quizá hubiera dicho que sea los fines de semana, no ha vuelto a ocurrir que yo sepa”, manifestó.