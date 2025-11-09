Adiós a la “tía Gloria”: muere Maricarmen Vela, estrella de El Chavo del 8

La actriz Maricarmen Vela , recordada como “tía Gloria” en El Chavo del 8 , falleció a los 87 años. Fans y colegas la despiden con emotivos mensajes.

Recordada actriz de 'El Chavo del 8' falleció de manera sorpresiva. | Composición Wapa

Recordada actriz de 'El Chavo del 8' falleció de manera sorpresiva. | Composición Wapa

El mundo del entretenimiento latinoamericano está de luto. La actriz Maricarmen Vela, conocida por dar vida a “Gloria”, la carismática tía de Paty en la mítica serie "El Chavo del 8", falleció a los 87 años, dejando una huella imborrable en varias generaciones de televidentes.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a la cual pertenecía como miembro honoraria.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en el comunicado oficial.

Hasta el momento, su familia no ha brindado declaraciones públicas ni se ha revelado la causa del deceso.

Un legado que marcó la comedia mexicana

Maricarmen Vela se ganó el cariño del público por su participación en El Chavo del 8, donde interpretó a la elegante y simpática tía de Paty, personaje que representaba un contrapunto de dulzura y sofisticación dentro de la vecindad más famosa de la televisión mexicana.

Además de su paso por la comedia creada por Roberto Gómez Bolaños, la actriz española nacionalizada mexicana desarrolló una amplia carrera en cine, teatro y televisión, participando en producciones que consolidaron su trayectoria artística durante más de cinco décadas.

Fans y colegas despiden a la actriz

En redes sociales, cientos de admiradores de la serie expresaron su tristeza y compartieron escenas icónicas en las que la artista brilló junto a los recordados personajes de Don Ramón, Doña Florinda y El Chavo. Muchos resaltaron que su papel, aunque breve, quedó grabado en la memoria colectiva de Latinoamérica.